В Петербурге новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки
В Петербурге за последние сутки выявили 638 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Это новый рекорд по количеству заболевших за 24 часа — предыдущий был поставлен накануне (602 пациента). По России число новых заразившихся незначительно снизилось по сравнению со вчерашним днем — 13754 против 14231.
Новые случаи коронавируса за прошедшие сутки зафиксировали во всех регионах страны. На первом месте по ежедневному приросту держится Москва с 3942. Петербург по этому показателю остается на второй строчке, опережая идущую третьей Московскую область почти в полтора раза.
Петербургский оперативный штаб сообщил, что за сутки в городе на COVID-19 проверили 35 207 человек. Медицинское наблюдение необходимо для 2475 горожан. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали уже почти 50 тысяч заразившихся COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией по всей России составляет 1 354 163. В мировом масштабе больше насчитали только в Бразилии (5,1 миллиона), Индии (7,3 миллиона) и США (7,9 миллиона). Большинство заразившихся в РФ (1 048 097) смогли вылечиться, а для 23 491 коронавирус закончился летальным исходом.