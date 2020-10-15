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15.10.2020 10:33
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В Петербурге новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки

В Петербурге за последние сутки выявили 638 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Это новый рекорд по количеству заболевших за 24 часа — предыдущий был поставлен накануне (602 пациента). По России число новых заразившихся незначительно снизилось по сравнению со вчерашним днем — 13754 против 14231.

Новые случаи коронавируса за прошедшие сутки зафиксировали во всех регионах страны. На первом месте по ежедневному приросту держится Москва с 3942. Петербург по этому показателю остается на второй строчке, опережая идущую третьей Московскую область почти в полтора раза.

Петербургский оперативный штаб сообщил, что за сутки в городе на COVID-19 проверили 35 207 человек. Медицинское наблюдение необходимо для 2475 горожан. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали уже почти 50 тысяч заразившихся COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией по всей России составляет 1 354 163. В мировом масштабе больше насчитали только в Бразилии (5,1 миллиона), Индии (7,3 миллиона) и США (7,9 миллиона). Большинство заразившихся в РФ (1 048 097) смогли вылечиться, а для 23 491 коронавирус закончился летальным исходом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (21)

kombinator
Еще бы публиковали статистику сколько в тяжелой, средней и легкой форме. Куча знакомых переболело уже и поправилось, нагнетание только идет, у брата 48% летом было и все нормально уже.
Skazochny
главное одиночные пикеты не разрешать,а то будет 1638 в сутки)))
Guest567
Уже сейчас понятно, что вторая волна превысит первую...уже превышает. Поэтому такая замедленность хоть каких-то мер кажется искусственной. Получается прямо-таки "рукотворный" всплеск заболеваемости! Что будет через две недели? +1000, +2000 в день? Поздно будет уже "пить боржоми". Нужно вводить ограничения причем уже сейчас, а не контролировать дисциплину и давать туманные рекомендации. Так можно прийти к катастрофе и медицинскому коллапсу.
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