В Петербурге новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки

В Петербурге за последние сутки выявили 638 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Это новый рекорд по количеству заболевших за 24 часа — предыдущий был поставлен накануне (602 пациента). По России число новых заразившихся незначительно снизилось по сравнению со вчерашним днем — 13754 против 14231.



Новые случаи коронавируса за прошедшие сутки зафиксировали во всех регионах страны. На первом месте по ежедневному приросту держится Москва с 3942. Петербург по этому показателю остается на второй строчке, опережая идущую третьей Московскую область почти в полтора раза.

