Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали двух членов ячейки запрещённой в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Мужчины планировали теракты в Волгограде, а их действиями руководили из Сирии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ 15 октября.



«Объектами устремлений (для совершения теракта) выступали здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия, — цитирует ТАСС ЦОС ФСБ. — При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы».

