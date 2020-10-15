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15.10.2020 13:09
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ФСБ ликвидировала двух террористов, готовивших атаки на административные здания Волгограда и военные общежития

Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали двух членов ячейки запрещённой в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Мужчины планировали теракты в Волгограде, а их действиями руководили из Сирии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ 15 октября.

«Объектами устремлений (для совершения теракта) выступали здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия, — цитирует ТАСС ЦОС ФСБ. — При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы».

На опубликованных кадрах видны бутылки с какой-то жидкостью, мешки с серой, карты и оружие с боеприпасами.

Сообщается, что задержания членов запрещённой в РФ группировки «Таухид Валь-Джихад», помимо Волгограда, прошли в Москве, Петербурге, Уфе и Майкопе.

Спецоперацию в Кировском районе Волгограда начали с раннего утра. Ночью там тоже были слышны выстрелы.

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Комментарии (3)

13grubyrealist
Правильно,пока мужики воюют девки быстренько в кустики и срочненько журналистам сообщить.ЦОС ФСБ потом уже народонаселению через СМИ "со своими картинками" сообщит...
hal9000
Пусть они лучше Волгоград от быдляка зачистят...если там уже дошло что даже женщины в кустах мочатся..то там похоже совсем все запущенно..
lamer
Ну а коллега как, нужду справила?
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