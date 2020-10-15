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15.10.2020 12:35
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В Волгограде проходит спецоперация ФСБ. «Идет зачистка территории»

В Кировском районе Волгограда с раннего утра 15 октября проходит спецоперация ФСБ с привлечением практически всех силовых ведомств — от Росгвардии до МВД и СК. Об этом сообщает V1.

Свидетели рассказали изданию о том, что ночью в этом районе произошла перестрелка.

«Около полуночи одна из наших коллег отлучалась в кусты. Там никогда никого нет. Ни бомжей, ни бродяг. Неожиданно она там услышала голоса нескольких мужчин. Они разговаривали на повышенных тонах и даже не матом, а с использованием сплошного уголовного сленга. Испугалась, конечно, но особого внимания не придала. А потом, между двумя и тремя часами ночи там началась стрельба. Сначала одиночными стреляли, потом очередями», - рассказали торговцы цветами из киоска неподалеку.

«Сейчас идёт зачистка территории», - уточнили источники V1. По данным собеседников издания, речь идет о «силовой операции по задержанию предполагаемых членов запрещенной в России экстремистской организации». Эту информацию подтверждает источник ТАСС. В ЦОС ФСБ России от официальный комментариев отказались, уточнив, что оперативные действия на месте еще проводятся и об их итогах в центр пока не докладывали.

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Комментарии (1)

Barmaley_5e4d0211d3423
В кустах она ещё раз проверяла по долгу службы, что никого нет?
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