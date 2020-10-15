В Волгограде проходит спецоперация ФСБ. «Идет зачистка территории»

В Кировском районе Волгограда с раннего утра 15 октября проходит спецоперация ФСБ с привлечением практически всех силовых ведомств — от Росгвардии до МВД и СК. Об этом сообщает V1.



Свидетели рассказали изданию о том, что ночью в этом районе произошла перестрелка.



«Около полуночи одна из наших коллег отлучалась в кусты. Там никогда никого нет. Ни бомжей, ни бродяг. Неожиданно она там услышала голоса нескольких мужчин. Они разговаривали на повышенных тонах и даже не матом, а с использованием сплошного уголовного сленга. Испугалась, конечно, но особого внимания не придала. А потом, между двумя и тремя часами ночи там началась стрельба. Сначала одиночными стреляли, потом очередями», - рассказали торговцы цветами из киоска неподалеку.

