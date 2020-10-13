Молодёжная сборная России вышла на чемпионат Европы-2021

Победой молодёжной сборной России до 21 года завершился матч предварительного турнира чемпионата Европы-2021 против Латвии. Россияне выиграли со счётом 4:1.
Голы за отечественную команду забили Константин Кучаев, Роман Евгеньев, Даниил Лесовой и Александр Ломовицкий.
Автором единственного мяча сборной Латвии стал Кристерс Лусиньш.
Благодаря этой победе сборная России заняла первое место (23 очка) в турнирной таблице группы 5 и гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата Европы. Сборная Латвии (4) — на последнем, шестом, месте. Соперниками команд по группе являются сборные Польши (16), Болгарии (14), Сербии (12) и Эстонии (5).
Россия выходит в финальную часть молодёжного чемпионата Европы четвертый раз в своей истории и первый с 2013 года.