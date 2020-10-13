«Звуки пандемии». Концертный звукорежиссер рассказал о новом формате работы в разгар коронавируса

«Фонтанка» пообщалась с одним из первых участников проекта «Покупай у своих» — директором прокатной компании звукового и светового оборудования — о том, как ему удается зарабатывать в условиях неопределенности.



«Имея прямое отношение к массовым мероприятиям, которые только-только возобновились и скоро снова могут закрыться, мы пережили несколько волнительных и увлекательных месяцев. При том, что мероприятия планируются, как правило, за 3–6 недель, то есть в октябре должны планироваться ноябрьские, а организаторы очевидно не готовы рисковать и вкладываться в крупное событие, которое может быть отменено в любой момент, — рассказывает Квазар Козлов. — В конце весны мы с большим трудом разработали формат, полезный для наших клиентов и позволяющий работать в условиях ограничений массовых мероприятий. Мы выдаём небольшие комплекты звука и света самовывозом в нашем офисе в центре города, что востребовано на большом количестве небольших частных мероприятий, для которых нет смысла платить 2000–3000 рублей за доставку и вывоз оборудования, поскольку сам бюджет на мероприятие может не превышать эту сумму. Так мы почти окупаем аренду и прочие ежемесячные накладные расходы. Ну и наши постоянные клиенты-организаторы проводят небольшие мероприятия: в октябре мы уже сопроводили несколько концертов в церквях, мероприятия в «Севкабеле», выставки, презентации и корпоративы. При том, что мой финансовый план предполагал полную отмену массовых мероприятий с 20 сентября, такие проекты являются приятным сюрпризом, а не привычными буднями, как это было всего лишь год назад».

