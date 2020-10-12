В РАН заявили об отсутствии химического загрязнения Тихого океана на Камчатке

«Постепенно в результате проведенных анализов техногенная версия отходила на второй план, поскольку и в исследованиях наших научных подразделений, и в лабораториях Росприроднадзора, Роспотребнадзора и так дальше получалась достаточно сходная информация, что ни по каким химическим веществам, которые могли бы представлять опасность, нет существенного превышения ПДК», — цитирует РИА «Новости» 12 октября вице-президента Российской академии наук Андрея Адрианова.

По его словам, было зафиксировано превышение показателей по нефтеуглеводородам, фенолам, фосфат-ионам и другим веществам, однако они не могли спровоцировать массовую гибель морских организмов.



До этого директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров предположил, что токсичные водоросли стали основной причиной загрязнения Тихого океана.



В начале октября камчатские серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, а также заявили, что у них появились признаки отравления и раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде, возможно, превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5. Местным жителям было рекомендовано не посещать прибрежную зону. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным регионального минприроды, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Приоритетную версию случившегося озвучил глава региона Владимир Солодов.

