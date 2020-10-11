Токсичные водоросли назвали основной причиной загрязнения Тихого океана у берегов Камчатки
Токсичные водоросли стали одной из приоритетных версий загрязнения Тихого океана у берегов Камчатки. Об этом сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров на совещании в правительстве региона 11 октября.
По его словам, полной ясности пока нет, но водоросли постепенно становятся главным подозреваемым.
«Вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы», — приводит слова Озерова пресс-служба правительства Камчатки. Ученый объяснил, что красный прилив — это общее название явления, когда выделяются сильные токсины. «Они могут влиять на придонные организмы, рыб и во многих случаях — на человека. Если они находятся в воде и она попадает на вас, можно получить ожог», — сказал Озеров.
Ранее учёный отметил, что, несмотря на то что техногенное влияние Козельского полигона на акваторию Авачинского залива исключено по результатам исследований, необходимо изучить другие места захоронения опасных веществ в Камчатском крае.
Профессор кафедры экологии и природопользования Камчатского государственного технического университета, доктор биологических наук Татьяна Клочкова также допустила, что причиной гибели морских животных в акваториях Авачинского залива могло стать цветение вредоносного планктона.
«Сейчас появилась версия о воздействии динофлагеллятов (одноклеточных водорослей. — Прим. ред.). Их нашли в донных отложениях, и это нормально. В их цикле развития есть стадия в донных отложениях, потом они могут подниматься, мигрировать в толще воды и цвести. Такая ситуация на Камчатке возникает периодически. В этом году было довольно продолжительное время тепло летом, что могло спровоцировать цветение вредоносного планктона», — приводит слова Клочковой сайт правительства Камчатского края.
В начале октября камчатские серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, а также заявили, что у них появились признаки отравления и раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде, возможно, превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5. Местным жителям было рекомендовано не посещать прибрежную зону. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным регионального минприроды, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. О приоритетной версии случившегося рассказал глава региона Владимир Солодов.