Токсичные водоросли назвали основной причиной загрязнения Тихого океана у берегов Камчатки

Токсичные водоросли стали одной из приоритетных версий загрязнения Тихого океана у берегов Камчатки. Об этом сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров на совещании в правительстве региона 11 октября.



По его словам, полной ясности пока нет, но водоросли постепенно становятся главным подозреваемым.



«Вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы», — приводит слова Озерова пресс-служба правительства Камчатки. Ученый объяснил, что красный прилив — это общее название явления, когда выделяются сильные токсины. «Они могут влиять на придонные организмы, рыб и во многих случаях — на человека. Если они находятся в воде и она попадает на вас, можно получить ожог», — сказал Озеров.

