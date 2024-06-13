Семь дам и один джентльмен попали в руки петербургского угрозыска по делу о масштабном фишинге. Их собирали по всей России

В Петербурге расследуется дело о мошенничестве при помощи поддельных сайтов по продаже различных товаров. По информации «Фонтанки», 12 июня оперативники уголовного розыска задержали семерых девушек и одного молодого человека. Примечательно, что полицейским пришлось собирать их по всей стране, обыски и задержания проходили одновременно в семи регионах. Среди них Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Ишимбай и так далее. Петербуржцев в компании нет.

По нашим данным, меры пресечения задержанным будут избираться в Куйбышевском районном суде. По версии Главного следственного управления ГУ МВД, фигуранты создали не менее сотни поддельных сайтов. Ни о чем не подозревающие граждане совершали онлайн-покупки, теряли свои деньги, а товар не получали. В Петербурге таких обманутых пока 29, по России — около 350. По местам проживания фигурантов оперативники изъяли десятки банковских карт и мобильных телефонов. Разумеется, кучу сим-карт и оборудование для массового обзвона.