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    Семь дам и один джентльмен попали в руки петербургского угрозыска по делу о масштабном фишинге. Их собирали по всей России

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    В Петербурге расследуется дело о мошенничестве при помощи поддельных сайтов по продаже различных товаров. По информации «Фонтанки», 12 июня оперативники уголовного розыска задержали семерых девушек и одного молодого человека. Примечательно, что полицейским пришлось собирать их по всей стране, обыски и задержания проходили одновременно в семи регионах. Среди них Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Ишимбай и так далее. Петербуржцев в компании нет.

    По нашим данным, меры пресечения задержанным будут избираться в Куйбышевском районном суде. По версии Главного следственного управления ГУ МВД, фигуранты создали не менее сотни поддельных сайтов. Ни о чем не подозревающие граждане совершали онлайн-покупки, теряли свои деньги, а товар не получали. В Петербурге таких обманутых пока 29, по России — около 350. По местам проживания фигурантов оперативники изъяли десятки банковских карт и мобильных телефонов. Разумеется, кучу сим-карт и оборудование для массового обзвона.

    По данным «Фонтанки», все задержанные не имели проблем с законом. Подавляющему большинству нет тридцати лет, есть мужья и дети. Часть фигурантов имели долги, а единственный мужчина в компании — 39-летний житель Новосибирска проходил процедуру банкротства, не сумев выплатить долг в размере более двух миллионов рублей.

    Подробнее о схеме и конспирации мастеров фишинга читайте на 47news.

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    Комментарии 5

    26592706613 Июн 2024 в 14:43
    После оплаты на попытки покупателя связаться с продавцом больше не реагировали. Как и принято в этой индустрии, деньги поступали на карты подставных лиц. Операторы получали процент за каждого обманутого.

    Что касается задержанных, то у 27-летней Виктории из Москвы - четверо детей и муж-байкер. Подписана на группы "Дом-2".

    У 32-летней Татьяны из Воронежа в статусе в соцсетях: "Ты никогда не ошибешься с расчетом, если будешь рассчитывать только на себя".

    40-летняя Светлана из Подмосковья пишет, что окончила Российский государственный гуманитарный университет.

    29-летняя Лиана Кадырова из Башкортостана позиционирует себя туманно: "Когда проснешься, тебя ждёт темно-оранжевый закат",

    36-летняя Мария из Алтая позирует на фоне объявления о скупке ноутбуков.

    30-летний Александр из Новосибирска в соцсетях скромен и просто женат. Его тоже привезут в Куйбышевский суд Петербурга.
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