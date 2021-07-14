FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +29
74.06р87.78р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
0
Печать

Намутили. «Экострой» понуждают чистить Карповку так, чтобы грязь не утекала в другую реку

Росприроднадзор внесёт предостережение «Экострою» после разводов в Малой Невке

Подход подведомственного Смольному предприятия к очистке дна Карповки вызвал нарекания Росприроднадзора. В управлении намерены внести предостережение в адрес ГУП, который мутит воду сразу в двух реках.

Фото: Росприроднадзор по СЗФО
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора 14 июля, в ходе расчистки Карповки, которой занимается ГУП «Экострой», поднимается взвесь и плывёт мутно-коричневыми разводами по руслу реки в Малую Невку.

«С целью недопущения природоохранных нарушений Управление предлагает СПб ГУП «Экострой» принять меры для предотвращения поступления мутных стоков в Малую Невку. Контролировать исполнение предостережения будут государственные инспекторы», — говорится в релизе Росприроднадзора.

Росприроднадзор по СЗФО

Цветовое преображение Малой Невки 30 июня заметили жители Петроградской стороны. Инспекторы зафиксировали грязь с радужным отливом. В Смольном сообщили, что препятствовать распространению загрязнения, которое поднимают со дна Карповки, должны боновые заграждения, но, очевидно, останавливают они не всё.

Фото: Росприроднадзор по СЗФО

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний