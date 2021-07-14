Подход подведомственного Смольному предприятия к очистке дна Карповки вызвал нарекания Росприроднадзора. В управлении намерены внести предостережение в адрес ГУП, который мутит воду сразу в двух реках.

Как сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора 14 июля, в ходе расчистки Карповки, которой занимается ГУП «Экострой», поднимается взвесь и плывёт мутно-коричневыми разводами по руслу реки в Малую Невку.



«С целью недопущения природоохранных нарушений Управление предлагает СПб ГУП «Экострой» принять меры для предотвращения поступления мутных стоков в Малую Невку. Контролировать исполнение предостережения будут государственные инспекторы», — говорится в релизе Росприроднадзора.