Подход подведомственного Смольному предприятия к очистке дна Карповки вызвал нарекания Росприроднадзора. В управлении намерены внести предостережение в адрес ГУП, который мутит воду сразу в двух реках.
Как сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора 14 июля, в ходе расчистки Карповки, которой занимается ГУП «Экострой», поднимается взвесь и плывёт мутно-коричневыми разводами по руслу реки в Малую Невку.
«С целью недопущения природоохранных нарушений Управление предлагает СПб ГУП «Экострой» принять меры для предотвращения поступления мутных стоков в Малую Невку. Контролировать исполнение предостережения будут государственные инспекторы», — говорится в релизе Росприроднадзора.
Росприроднадзор по СЗФО
Цветовое преображение Малой Невки 30 июня заметили жители Петроградской стороны. Инспекторы зафиксировали грязь с радужным отливом. В Смольном сообщили, что препятствовать распространению загрязнения, которое поднимают со дна Карповки, должны боновые заграждения, но, очевидно, останавливают они не всё.