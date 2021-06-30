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Утекающую муть из реки Карповки ловят боновыми ограждениями, но Малой Невке всё равно досталось

В Смольном объяснили, что могло утечь в Малую Невку, в которую впадает река Карповка. Грязь с радужным отливом уже зафиксировали инспекторы Росприроднадзора.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по природопользованию 30 июня, работы по очистке Карповки проводит подведомственный ГУП «Экострой». Грунт размывают специальными комплексами, при работе которых увеличивается количество взвешенных веществ в воде.

«Учитывая то, что река Карповка является проточной, легкие взвешенные вещества поднимаются на поверхность и выносятся течением за зону производства работ. Для снижения негативного воздействия в русле реки, ниже зоны производства работ, установлены боновые заграждения, которые препятствуют распространению загрязнения», — рассказывают в комитете, добавляя, что скопившийся у заграждений мусор ежедневно убирают.

Но от всего боны, очевидно, не защищают: днём горожане пожаловались на заметно помутневшую Малую Невку. Инспекторы Росприроднадзора съездили и сняли на видео мутно-коричневые разводы со следами радужной пленки. В управлении сообщили, что начали проверку по факту загрязнения реки.

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Комментарии (1)

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Достаточно внимательно последить за применяемой технологией очистки бонов и убедиться, что она заключается в поднятии этих самых бонов из воды и прямом пропуске скопившегося мусора вниз по течению.
Мусор скапливается в зоне установки бона, затем его поднимают, мусор пропускается дальше, бон опускается в воду и о-па - он уже чист.
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