Утекающую муть из реки Карповки ловят боновыми ограждениями, но Малой Невке всё равно досталось

В Смольном объяснили, что могло утечь в Малую Невку, в которую впадает река Карповка. Грязь с радужным отливом уже зафиксировали инспекторы Росприроднадзора.



Как сообщили «Фонтанке» в комитете по природопользованию 30 июня, работы по очистке Карповки проводит подведомственный ГУП «Экострой». Грунт размывают специальными комплексами, при работе которых увеличивается количество взвешенных веществ в воде.

«Учитывая то, что река Карповка является проточной, легкие взвешенные вещества поднимаются на поверхность и выносятся течением за зону производства работ. Для снижения негативного воздействия в русле реки, ниже зоны производства работ, установлены боновые заграждения, которые препятствуют распространению загрязнения», — рассказывают в комитете, добавляя, что скопившийся у заграждений мусор ежедневно убирают.