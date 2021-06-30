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В Росприроднадзоре рассказали, что мутит воду в Малой Невке

Цветовое преображение водоёма на Петроградской стороне привлекло внимание петербуржцев 30 июня. В Северо-Западном управлении Росприроднадзора начали проверку.

«Между «Чкаловской» и Крестовским островом что-то произошло с водой», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» в среду днём. Муть тянулась вдоль набережной Малой Невки, местами прижимаясь к набережной, местами затемняя реку почти до середины. Плавающим уткам окрас воды не мешал.

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Инспекторы Росприроднадзора уже побывали на месте и визуально оценили состояние реки. Напротив дома 43 по Песочной набережной зафиксированы мутно-коричневые разводы со следами радужной пленки.

«Загрязнённые воды поступают в реку Малая Невка из реки Карповки, на которой проводятся работы по расчистке акватории. Управление устанавливает все обстоятельства произошедшего», — сообщили в службе.

Северо-Западное Управление Росприроднадзора

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