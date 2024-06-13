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    За деньги — нет. По решению суда Стас Ярушин удалит видео с песней Инстасамки и заплатит ей два миллиона рублей

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    Арбитражный суд Московской области обязал актера и ведущего Стаса Ярушина выплатить рэп-исполнительнице Дарье Зотеевой, известной как Инстасамка, 2 миллиона рублей за незаконное использование ее песни. Еще звезда «Универа» удалит видео с песней скандальной певицы со своего Youtube-канала.

    Как сообщает ТАСС 13 июня, в суд на Стаса Ярушина подал директор Инстасамки Максим Столяров. Ему не понравилось, что в одном из шоу актера на Youtube хит «За деньги да» исполняет Мия Бойка. Разрешение на это ни сама Инстасамка, ни ее директор не давали. Помимо крупной компенсации Ярушин заплатит за судебные расходы. Речь идет о затратах на оформление нотариального протокола осмотра за 43 650 рублей, расходах на оплату юридических услуг за 150 тысяч рублей и расходах на госпошлину за 39 000 рублей.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что с певицы Инстасамки потребовали 150 миллионов рублей моральной компенсации за то, что она назвала психологов скамом, то есть мошенниками.

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    ИнстасамкаСтас ЯрушинСудАвторское право
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