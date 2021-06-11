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Пенная вечеринка со странным запахом. На Октябрьской набережной запузырилась канализационная станция

В Петербурге пена повалила из канализационной станции

Пенную вечеринку могли наблюдать петербуржцы у дома № 2 по Октябрьской набережной вечером 11 июня. Там из насосной канализационной станции запузырилась жидкость, стреляя вверх и вытекая затем на дорогу. «Пахнет странно», отметил автор видео, опубликованного в соцсетях.

«Из-за несанкционированного сброса в тоннельный канализационный коллектор попала мыльная пена. Через систему очистки воздуха канализационной насосной станции № 6 пена попала на поверхность. Сейчас разлив ликвидирован, специалисты водоканала очистили проезжую часть», — прокомментировали нештатную ситуацию в Водоканале.

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