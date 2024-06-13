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    Водителя грузовика, который сбил первокурсницу в Вырице и уехал, приговорили к колонии-поселению

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    В Ленинградской области вынесли приговор водителю грузовика, устроившему смертельное ДТП в Гатчинском районе весной 2022 года. Под колесами его машины погибла первокурсница Медицинской академии.

    ДТП произошло между 19:00 и 19:40 7 марта в Вырице. Подсудимый, управляя грузовиком, сбил в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 17-летнюю девушку. После этого мужчина, не оказав потерпевшей помощи, скрылся с места происшествия, сообщает 13 июня пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

    Сообщалось, что пострадавшую госпитализировали в реанимацию. Однако от полученных травм девушка скончалась 15 марта. Погибшая училась на первом курсе петербургской Медицинской академии. Водителя грузовика задержали 21 марта в Луге. Выяснилось, что 56-летний мужчина работал водителем в лесозаготовительной фирме.

    Суд признал автомобилиста виновным по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места ДТП»). Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2,5 года.

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