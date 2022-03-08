Под Петербургом ищут двух водителей, скрывшихся после того, как они сбили пешеходов

ГИБДД разыскивает двух водителей, сбежавших после ДТП в Ленобласти. Об этом утром 8 марта сообщает 47news.



По данным издания, около девяти часов вечера накануне на 157-м км трассы «Скандинавия», в районе Выборга, рядом с железнодорожным мостом, нашли тело 39-летнего мужчины. Он скончался после того, как на него наехала машина.



Примерно в то же самое время в поселке Вырица в Гатчинском районе, на Андреевской улице, обнаружили 17-летнюю студентку первого курса петербургской Медицинской академии, которую тоже сбил автомобиль. Девушку госпитализировали в реанимацию районной больницы. В обоих случаях «неустановленные автомашины скрылись» с места происшествия, подчеркнули в полиции.

