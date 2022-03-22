Сбившего девушку в Вырице поймали в Луге. Пока он скрывался, ДТП стало смертельным

Полиция Ленобласти задержала подозреваемого в наезде на несовершеннолетнюю девушку в Гатчинском районе 7 марта. Им оказался профессиональный водитель из Луги. Пострадавшая скончалась в больнице.
В 15:20 21 марта у дома 66 по Киевской улице Луги сотрудники полиции задержали 56-летнего мужчину, работающего водителем в лесозаготовительной фирме, стало известно «Фонтанке» 22 марта. Мужчина подозревается в наезде на 17-летнюю девушку в поселке Вырица вечером 7 марта.
ДТП произошло около 19:40 вблизи дома 72 по Сиверскому шоссе. Не установленный на тот момент автомобиль, двигаясь по дороге Мины — Куровицы, сбил студентку первого курса петербургской Медицинской академии и скрылся. Девушку с тяжелыми травмами доставили в больницу. 8 марта было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда человеку).
А 15 марта потерпевшая от полученных травм скончалась в больнице. Уголовное дело было переквалифицировано по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Задержанный помещен в изолятор временного содержания.
В понедельник, 21 марта, в Ленобласти произошло 93 ДТП, в том числе четыре — с пострадавшими, сообщает УГИБДД. В них получили травмы четверо взрослых и один ребенок. В Петербурге зафиксировали 434 дорожные аварии, из которых пострадавшие были в восьми. Травмы получили 8 человек, еще трое погибли, все — совершеннолетние.