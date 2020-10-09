«Ручьи вблизи Козельского полигона экологически чистые». Правительство Камчатки опубликовало карту с результатами проб, профессор указала на токсичный планктон
Запущена картографическая версия данных по результатам анализов проб воды, взятых в Авачинском заливе у побережья Камчатки. Об этом 9 октября в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Солодов.
Так, согласно опубликованным 9 октября документам, в бухте Малая Лагерная обнаружено только превышение по нефтепродуктам в 1,2 раза. В Большой Лагерной и Бабия отклонений от нормативов по содержанию вредных веществ не нашли. Подозрительное не зафиксировали и в пробах с Халактырского пляжа, откуда экологи присылали фотографии со слоем мёртвых морских животных. Есть превышение по нефтепродуктам в пределах от 1,7 раза (Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю) до 2,2 раза (ФГБУ «Камчатское УГМС») на Озерновской косе. Это результаты проб, взятых 8–9 октября. Экологи забили тревогу в начале октября — тогда, по предварительным данным, на Халактырском пляже было превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза.
«Группа учёных Дальневосточного федерального университета исследовала ручьи, протекающие вблизи Козельского полигона, чтобы обнаружить возможные места утечек ядохимикатов. Учеными были собраны пробы воды, грунтов, организмов и оценено разнообразие так называемых биоиндикаторов, обитающих там. Эти биоиндикаторы показывают, что все ручьи совершенно экологически чистые. Ученые наблюдали четыре группы организмов, которые могут жить только в кристально чистой воде без таких примесей, как гептил, и других ядохимикатов. Это говорит о том, что с Козельского полигона в этот ручей никаких утечек не было, соответственно из этого водоёма не поступало ядохимикатов в океан», — говорится в заключении.
В то же время правительство регион опубликовала мнение учёного с другой версией причины произошедшего. Профессор кафедры экологии и природопользования Камчатского государственного технического университета, доктор биологических наук Татьяна Клочкова допускает, что причиной гибели морских животных в акваториях Авачинского залива могло стать цветение вредоносного планктона.
«Сейчас появилась версия о воздействии динофлагеллятов (одноклеточных водорослей. — Прим. ред.). Их нашли в донных отложениях, и это нормально. В их цикле развития есть стадия в донных отложениях, потом они могут подниматься, мигрировать в толще воды и цвести. Такая ситуация на Камчатке возникает периодически. В этом году было довольно продолжительное время тепло летом, что могло спровоцировать цветение вредоносного планктона», — приводит слова Клочковой сайт правительства Камчатского края.
Но чтобы подтвердить эту версию, нужно найти эти водоросли и измерить уровень содержания в них токсинов.
«Динофлагелляты классифицируют на токсичные и нетоксичные. При цветении токсичных выбрасываются нейротоксины. То есть морские животные могли быть отравлены из-за их воздействия», — предполагает профессор.
В начале октября камчатские серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, а также заявили, что у них появились признаки отравления и раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде, предварительно, превышено содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5. Местным жителям было рекомендовано не посещать прибрежную зону. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным регионального минприроды, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. О приоритетной версии случившегося рассказал глава региона Владимир Солодов.