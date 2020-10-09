Запущена картографическая версия данных по результатам анализов проб воды, взятых в Авачинском заливе у побережья Камчатки. Об этом 9 октября в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Солодов.

Так, согласно опубликованным 9 октября документам, в бухте Малая Лагерная обнаружено только превышение по нефтепродуктам в 1,2 раза. В Большой Лагерной и Бабия отклонений от нормативов по содержанию вредных веществ не нашли. Подозрительное не зафиксировали и в пробах с Халактырского пляжа, откуда экологи присылали фотографии со слоем мёртвых морских животных. Есть превышение по нефтепродуктам в пределах от 1,7 раза (Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю) до 2,2 раза (ФГБУ «Камчатское УГМС») на Озерновской косе. Это результаты проб, взятых 8–9 октября. Экологи забили тревогу в начале октября — тогда, по предварительным данным, на Халактырском пляже было превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза.

«Группа учёных Дальневосточного федерального университета исследовала ручьи, протекающие вблизи Козельского полигона, чтобы обнаружить возможные места утечек ядохимикатов. Учеными были собраны пробы воды, грунтов, организмов и оценено разнообразие так называемых биоиндикаторов, обитающих там. Эти биоиндикаторы показывают, что все ручьи совершенно экологически чистые. Ученые наблюдали четыре группы организмов, которые могут жить только в кристально чистой воде без таких примесей, как гептил, и других ядохимикатов. Это говорит о том, что с Козельского полигона в этот ручей никаких утечек не было, соответственно из этого водоёма не поступало ядохимикатов в океан», — говорится в заключении.

В то же время правительство регион опубликовала мнение учёного с другой версией причины произошедшего. Профессор кафедры экологии и природопользования Камчатского государственного технического университета, доктор биологических наук Татьяна Клочкова допускает, что причиной гибели морских животных в акваториях Авачинского залива могло стать цветение вредоносного планктона.