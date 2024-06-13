Восьмилетний мальчик ездил к бабушке под Красноярском за рулем автомобиля

Автор: МВД МЕДИА / YouTube
Современная версия «Красной шапочки» разыгралась в Красноярском крае, но, к счастью, обошлась без волка. Мама отпускала маленького ребенка самостоятельно ездить к бабушке на автомобиле.
В дежурную часть МО МВД России «Курагинский» обратилась неравнодушная жительница села Ильинка и рассказала, что у них по дорогам на автомобиле разъезжает ребенок, сообщает 13 июня «МВД Медиа». «Лада» с ребенком за рулем попала на видео.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что 40-летняя женщина разрешила своему 8-летнему сыну съездить на автомобиле к бабушке, которая живет рядом. На удивленные вопросы сотрудника женщина ответила: «Да он до бабушки только съездил, и всё».
В отношении матери составили административный материал о передаче управления автомобилем лицу, не имеющему водительских прав, по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ. Также информацию о произошедшем передали сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Материалы направили и в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.