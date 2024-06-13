Восьмилетний мальчик ездил к бабушке под Красноярском за рулем автомобиля

Современная версия «Красной шапочки» разыгралась в Красноярском крае, но, к счастью, обошлась без волка. Мама отпускала маленького ребенка самостоятельно ездить к бабушке на автомобиле.



В дежурную часть МО МВД России «Курагинский» обратилась неравнодушная жительница села Ильинка и рассказала, что у них по дорогам на автомобиле разъезжает ребенок, сообщает 13 июня «МВД Медиа». «Лада» с ребенком за рулем попала на видео.