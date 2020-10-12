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12.10.2020 12:10
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РЖД из-за коронавируса переведет на удаленку «максимально возможное число» работников

Российские железные дороги готовы отправить на дистанционную работу 102 тысячи человек.

«Штаб холдинга принял решение перевести на дистанционный режим работы максимально возможное количество сотрудников, не занятых в перевозочном процессе», - сообщает 12 октября РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

По стране переход на удаленку может ожидать 102 тысячи человек, а в Москве 31% штата уже трудятся в дистанционном формате.

До этого о планах частично сократить число сотрудников на рабочих местах сообщили в Минэнерго, Минсельхозоме, «Газпромоме» и даже в Госдуме.

С начала пандемии в России выявили уже 1 312 310 случаев COVID-19.

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