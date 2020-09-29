Минэнерго переводит сотрудников на частичную удалёнку вслед за «Газпромом» и Минсельхозом

Министерство энергетики Российской Федерации сокращает число сотрудников в офисах.



«Минэнерго России с 1 октября планирует перевести порядка 20% сотрудников на режим удаленной работы», — цитирует 29 сентября заявление статс-секретаря — замминистра энергетики РФ Анастасии Бондаренко «Интерфакс».

По ее словам, в министерстве готовы к «любому варианту». В ведомстве более 70% сотрудников уже работали на удалёнке на пике пандемии.

В «Газпроме» также сокращают число работников в офисе: газовый монополист с 28 сентября снова начал минимизацию числа сотрудников на рабочих местах, такой приказ на прошлой неделе издал предправления холдинга Алексей Миллер».