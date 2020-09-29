Минэнерго переводит сотрудников на частичную удалёнку вслед за «Газпромом» и Минсельхозом
Министерство энергетики Российской Федерации сокращает число сотрудников в офисах.
«Минэнерго России с 1 октября планирует перевести порядка 20% сотрудников на режим удаленной работы», — цитирует 29 сентября заявление статс-секретаря — замминистра энергетики РФ Анастасии Бондаренко «Интерфакс».
По ее словам, в министерстве готовы к «любому варианту». В ведомстве более 70% сотрудников уже работали на удалёнке на пике пандемии.
В «Газпроме» также сокращают число работников в офисе: газовый монополист с 28 сентября снова начал минимизацию числа сотрудников на рабочих местах, такой приказ на прошлой неделе издал предправления холдинга Алексей Миллер».
В Государственной думе сегодня, 29 сентября, объявили о переходе на дистанционный формат частично.
Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов поручил подготовить предложения о переводе сотрудников бюджетной сферы на удаленную работу.
В России с начала пандемии уже выявили 1 167 805 случаев COVID-19. Роспотребнадзор указывает, что рост заболеваемости коронавирусом в России был ожидаемым.