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29.09.2020 15:35
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Минэнерго переводит сотрудников на частичную удалёнку вслед за «Газпромом» и Минсельхозом

Министерство энергетики Российской Федерации сокращает число сотрудников в офисах.

«Минэнерго России с 1 октября планирует перевести порядка 20% сотрудников на режим удаленной работы», — цитирует 29 сентября заявление статс-секретаря — замминистра энергетики РФ Анастасии Бондаренко «Интерфакс».

По ее словам, в министерстве готовы к «любому варианту». В ведомстве более 70% сотрудников уже работали на удалёнке на пике пандемии.

В «Газпроме» также сокращают число работников в офисе: газовый монополист с 28 сентября снова начал минимизацию числа сотрудников на рабочих местах, такой приказ на прошлой неделе издал предправления холдинга Алексей Миллер».

В Государственной думе сегодня, 29 сентября, объявили о переходе на дистанционный формат частично.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов поручил подготовить предложения о переводе сотрудников бюджетной сферы на удаленную работу.

В России с начала пандемии уже выявили 1 167 805 случаев COVID-19. Роспотребнадзор указывает, что рост заболеваемости коронавирусом в России был ожидаемым.

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Комментарии (1)

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Правильно, "элита" общества не должна ковидом болеть. Это пусть учителя и врачи ковид на себе испробуют.
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