Скончалась женщина, пострадавшая от взрывов боеприпасов под Рязанью

В больнице скончалась одна из пострадавших в результате взрывов на складах с боеприпасами под Рязанью. Об этом 11 октября сообщил руководитель территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.



«Женщина в возрасте 52 лет умерла. Она находилась в коме», — сообщил он ТАСС.



Ранее в МЧС заявляли, что в результате ЧП госпитализировали 16 человек, повреждения получили более 20 построек.



Склад боеприпасов ЗВО в Рязанской области, по словам местных жителей, загорелся накануне около десяти утра. Затем стали взрываться снаряды, хранящиеся на его территории. Ближе к двум часам дня на борьбу с огнем отправились сотрудники МЧС — своими силами военные не справлялись. Уже в темноте в регионе был объявлен режим ЧС. Тушить пожар также выехали специалисты из соседних регионов. Деревня у склада боеприпасов сгорела дотла. Региональное правительство сообщало о шестерых пострадавших. Пока озвучены две предварительные версии пожара — пал травы и нерадивые туристы. Остальное якобы сделал ветер.

