Трамп перестал представлять опасность для окружающих. Он больше не передает коронавирус
Президент США Дональд Трамп, перенесший коронавирусную инфекцию, более не является заразным и не представляет опасности для окружающих. Об этом объявил его лечащий врач Шон Конли, сообщает 11 октября «Интерфакс».
«Рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) для безопасного прекращения изоляции, сегодняшняя утренняя ПЦР-проба на COVID-19 показала, что по признанным в настоящее время стандартам он больше не является источником передачи инфекции», — говорится в записке на имя пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.
В конце прошлой недели американский лидер и его супруга были госпитализированы после того, как их тесты на коронавирус оказались положительными. Также заболели пресс-секретарь и два его заместителя. Уже спустя несколько дней президент США по-голливудски вернулся в Белый дом, а в его администрации заявили, что у него выработались антитела. 10 октября Дональд Трамп возобновил публичные мероприятия, выступив на первом после заражения коронавирусном предвыборном митинге. Газета NYT посчитала, что лечение Трампа могло обойтись бюджету в сумму свыше 100 тысяч долларов.