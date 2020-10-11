Трамп перестал представлять опасность для окружающих. Он больше не передает коронавирус

Президент США Дональд Трамп, перенесший коронавирусную инфекцию, более не является заразным и не представляет опасности для окружающих. Об этом объявил его лечащий врач Шон Конли, сообщает 11 октября «Интерфакс».



«Рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) для безопасного прекращения изоляции, сегодняшняя утренняя ПЦР-проба на COVID-19 показала, что по признанным в настоящее время стандартам он больше не является источником передачи инфекции», — говорится в записке на имя пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.