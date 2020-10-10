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10.10.2020 14:59
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«На всех денег не хватит». Пенсионерка поверила в выплаты от петербургских школ и потеряла полмиллиона

В выплаты, которые якобы оформляют пенсионерам в бухгалтериях петербургских школ, если прийти туда с паспортом, поверила жительница Кировского района и лишилась полумиллиона рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 10 октября, о встрече 80-летняя пенсионерка рассказала полиции накануне. По ее словам, гуляя у гимназии № 261 на Ленинском проспекте, 110, она встретила незнакомку, которая рассказала ей о возможности получить специальные выплаты по схеме «на каждую вложенную тысячу вы получаете 500 рублей». Тут же появилась вторая женщина и уверила, что вот уже три года ей именно так регулярно приходят деньги, и пообещала прямо сейчас же сходить в школьную бухгалтерию и помочь с оформлением.

Пока в гимназии якобы шли «переговоры» с ответственными, пострадавшая петербурженка сходила домой и принесла 520 тысяч рублей, которые решила вложить. Услышав, что в первой гимназии договориться ни с кем не вышло, потому что там «денег на всех не хватит», согласилась дойти до другого учебного заведения.

Новые знакомые посадили женщину на скамью во дворе. Одна из них забрала у неё деньги и пошла добывать выплаты, её подруга скрылась под предлогом того, что ей нужно встретить сына. Больше горожанка их не видела.

Знатоки выплат объявлены в розыск. Приметы старшей из них — светлые волосы, синяя куртка с белыми вставками и чёрные ботинки. Её напарница была одета в светлую куртку выше колен и тёмные брюки. У неё рыжие волосы. Обеим на вид около 50–60 лет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

8967
Брюнетистых цыганок всё меньше, а блондинистых и рыжих - всё больше.
Урус-Баши
"Страна непуганых идиотов" из фильма "Гений". Старушка, кроме сериалов, ничего не видит в жизни. Поэтому, чтобы сберечь граждан, голосующих на выборах за стабильность и за "чтобы не было войны", т.е. за укрепившуюся навечно власть, Минкульту нужно финансировать производство дубо-сериалов про обманывающих пенсионеров злодеев. Ну, заодно, чтобы хорошо голосовали, про геев-злодеев, растлевающих пенсионеров.
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