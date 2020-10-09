Беглов продлил коронавирусные ограничения в Петербурге до конца ноября
Все действующие запреты и ограничения, введенные из-за коронавируса, продлеваются в Петербурге до 29 ноября. Соответствующие изменения в постановление правительства города № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внес 9 октября губернатор Александр Беглов.
В сообщении Смольного уточняется, что выплаты ежемесячных пособий на школьников будут «продлены до исполнения ребенку очередного полного года без необходимости обращения в МФЦ». Чиновники считают, что это позволит избежать очередей и сократит риск распространения COVID-19.
Кроме того, все организации и предприниматели должны «неукоснительно соблюдать требования и рекомендации, предусмотренные постановлением от 13.03.2020 № 121». Речь идет о стандартах деятельности в условиях эпидемиологической угрозы, а также получении QR-кодов.
Ранее на встрече с бизнесом Беглов заявил, что закрывать предприятия вновь не планируется. При этом Смольный обещал запрещать деятельность магазинов и кафе, нарушающих масочный режим. Его также ужесточают на транспорте, однако пока не слишком успешно - в метро многим по-прежнему удается пройти без маски.
В России за 8 октября насчитали 12 126 случаев коронавируса, что стало абсолютным рекордом. Предыдущий максимум был зафиксирован 11 мая (11 656). Рост продолжается и в Петербурге - +469 случаев за сутки.