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09.10.2020 22:08
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Беглов продлил коронавирусные ограничения в Петербурге до конца ноября

Все действующие запреты и ограничения, введенные из-за коронавируса, продлеваются в Петербурге до 29 ноября. Соответствующие изменения в постановление правительства города № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внес 9 октября губернатор Александр Беглов.

В сообщении Смольного уточняется, что выплаты ежемесячных пособий на школьников будут «продлены до исполнения ребенку очередного полного года без необходимости обращения в МФЦ». Чиновники считают, что это позволит избежать очередей и сократит риск распространения COVID-19.

Кроме того, все организации и предприниматели должны «неукоснительно соблюдать требования и рекомендации, предусмотренные постановлением от 13.03.2020 № 121». Речь идет о стандартах деятельности в условиях эпидемиологической угрозы, а также получении QR-кодов.

Ранее на встрече с бизнесом Беглов заявил, что закрывать предприятия вновь не планируется. При этом Смольный обещал запрещать деятельность магазинов и кафе, нарушающих масочный режим. Его также ужесточают на транспорте, однако пока не слишком успешно - в метро многим по-прежнему удается пройти без маски.

В России за 8 октября насчитали 12 126 случаев коронавируса, что стало абсолютным рекордом. Предыдущий максимум был зафиксирован 11 мая (11 656). Рост продолжается и в Петербурге - +469 случаев за сутки.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (17)

Алекс99
Озвучьте, пожалуйста, список продлеваемых ограничений, а то у меня как у жителя города создаётся впечатление, что администрация города меня троллит.
gencon
О каких ограничениях идёт речь? Может он у себя там на даче устанавливает, а в Питере его вряд ли кто то выбирал
Piter4452
А Беглов и его подчинённые смогут рассказать о требованиях и рекомендациях, предусмотренных постановлением от 13.03.2020 № 121, по состоянию на 09.10.2020. Это вопрос для передачи "Кто хочет стать миллионером". Или хотя бы назовут число изменений в это постановление.
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