Беглов продлил коронавирусные ограничения в Петербурге до конца ноября

Все действующие запреты и ограничения, введенные из-за коронавируса, продлеваются в Петербурге до 29 ноября. Соответствующие изменения в постановление правительства города № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внес 9 октября губернатор Александр Беглов.



В сообщении Смольного уточняется, что выплаты ежемесячных пособий на школьников будут «продлены до исполнения ребенку очередного полного года без необходимости обращения в МФЦ». Чиновники считают, что это позволит избежать очередей и сократит риск распространения COVID-19.

