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09.10.2020 22:29
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У генконсульства Турции в Петербурге задержали четырех человек с плакатами на иностранном языке. «Полицейские отработали за Эрдогана»

Полиция Петербурга внесла свой вклад в борьбу с коронавирусом, задержав четырех человек у генконсульства Турции. Беспечно спущенные с носа маски и иностранные слова на плакатах пророчат городской казне 16 тысяч рублей дохода.

Как сообщили «Фонтанке» в полиции Центрального района, вечером 9 октября поступило сообщение о неизвестных лицах у дипмиссии на 7-й Советской улице. С преимущественно черной одеждой контрастировали красные маски, небрежно надетые на лица. В руках четверка держала плакаты предположительно политического содержания.

Неизвестных поместили в автозак и привезли к 76-му отделу полиции. Их ожидают протоколы по статье 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях. Штраф по каждому — 4000 рублей. Одиночные пикеты при введенном в Петербурге режиме повышенной готовности запрещены.

Фото: пресс-служба движения «Другая Россия»

Одновременно о задержании сообщается в аккаунтах соцсетей, которые ведут сторонники незарегистрированной организации «Другая Россия». Из ее информации следует, что пикеты посвящались противостоянию в Нагорном Карабахе и поддерживали Армению. Лозунги гласили: «Нет войне, Эрдогана в отставку!», «Турция, руки прочь от Карабаха!» «Обратите внимание, как петербургские правоохранительные органы отработали сегодня за уважаемого партнёра Раджепа Эрдогана», — подчеркнул один из участников пикета.

Фото: пресс-служба движения «Другая Россия»
Фото: пресс-служба движения «Другая Россия»
Фото: пресс-служба движения «Другая Россия»

Турция считает, что Азербайджан ведет борьбу за освобождение своих территорий. Военное решение конфликта Баку называет приемлемым. Франция анонсировала перемирие на выходных. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщает о 359 погибших военнослужащих. Армения и Азербайджан ввели военное положение. Режим прекращения огня стороны нарушили 27 сентября.

Фото: пресс-служба движения «Другая Россия»

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