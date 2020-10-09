Полиция Петербурга внесла свой вклад в борьбу с коронавирусом, задержав четырех человек у генконсульства Турции. Беспечно спущенные с носа маски и иностранные слова на плакатах пророчат городской казне 16 тысяч рублей дохода.



Как сообщили «Фонтанке» в полиции Центрального района, вечером 9 октября поступило сообщение о неизвестных лицах у дипмиссии на 7-й Советской улице. С преимущественно черной одеждой контрастировали красные маски, небрежно надетые на лица. В руках четверка держала плакаты предположительно политического содержания.

