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09.10.2020 12:53
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В Карабахе рассказали о росте числа погибших военных до 359

Ещё 26 военнослужащих погибло в результате военных действий на линии соприкосновения, общее число убитых с 27 сентября выросло до 359. Об этом 9 октября сообщает минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Азербайджан о своих потерях в рядах военных не отчитался, но назвал количество жертв среди мирных жителей. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, погиб 31 мирный житель, 164 ранены,1054 дома и 45 многоквартирных жилых зданий пришли в негодное состояние, пишет РИА Новости.

Утром Армения сообщила о новом обстреле Степанакерта и рассказала о новых потерях противника: 17 беспилотников, 12 бронемашин, 300 жертв.

Сегодня, 9 октября, глава МИД Армении прибудет в Москву, где состоятся консультации с его коллегами из Азербайджана и России. «По призыву президента РФ в повестке исключительно вопросы прекращения военных действий, обмена трупами и пленными в гуманитарных целях», — заявили в объединённом информационном центре Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян настаивает, что признание Францией независимости Нагорного Карабаха — это необходимый шаг для нормализации ситуации на Кавказе.

В минувшую среду президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Пашинян «уже надоел мировым лидерам своими телефонными звонками». Азербайджан неоднократно заявлял о намеренности вернуть под свой контроль территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы, которые неподконтрольны Баку.

В четверг, 8 октября, армянская сторона сообщила о гибели 20 мирных жителей в результате ударов Азербайджана, а также ранении российских журналистов. После этого Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе.

Сообщается, что проданное Москвой в Баку оружие в ходе боевых действий могло попасть на территорию РФ.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (1)

Brit
Все погибшие - вчерашние школьники, сегодняшние срочники. Не нюхавшие ничего крепче мамкиной титьки.
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