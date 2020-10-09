Ещё 26 военнослужащих погибло в результате военных действий на линии соприкосновения, общее число убитых с 27 сентября выросло до 359. Об этом 9 октября сообщает минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Азербайджан о своих потерях в рядах военных не отчитался, но назвал количество жертв среди мирных жителей. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, погиб 31 мирный житель, 164 ранены,1054 дома и 45 многоквартирных жилых зданий пришли в негодное состояние, пишет РИА Новости.

Утром Армения сообщила о новом обстреле Степанакерта и рассказала о новых потерях противника: 17 беспилотников, 12 бронемашин, 300 жертв.