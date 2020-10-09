В Карабахе рассказали о росте числа погибших военных до 359
Ещё 26 военнослужащих погибло в результате военных действий на линии соприкосновения, общее число убитых с 27 сентября выросло до 359. Об этом 9 октября сообщает минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Азербайджан о своих потерях в рядах военных не отчитался, но назвал количество жертв среди мирных жителей. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, погиб 31 мирный житель, 164 ранены,1054 дома и 45 многоквартирных жилых зданий пришли в негодное состояние, пишет РИА Новости.
Утром Армения сообщила о новом обстреле Степанакерта и рассказала о новых потерях противника: 17 беспилотников, 12 бронемашин, 300 жертв.
Since the last update the new losses are: 17 UAVs, 12 armored vehicles, 300 casualties#NKPeace#StopAzerbaijaniAggression pic.twitter.com/3MNfTFieAK— Armenian Unified Infocenter (@ArmenianUnified) October 9, 2020
Столица Арцаха ночью опять оказалась под огнем— All News (@AllNews64721985) October 9, 2020
Этой ночью столица Арцаха Степанакерт опять оказалась под обстрелом. Огонь по городу открыли примерно в 3:00.
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Сегодня, 9 октября, глава МИД Армении прибудет в Москву, где состоятся консультации с его коллегами из Азербайджана и России. «По призыву президента РФ в повестке исключительно вопросы прекращения военных действий, обмена трупами и пленными в гуманитарных целях», — заявили в объединённом информационном центре Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян настаивает, что признание Францией независимости Нагорного Карабаха — это необходимый шаг для нормализации ситуации на Кавказе.
В минувшую среду президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Пашинян «уже надоел мировым лидерам своими телефонными звонками». Азербайджан неоднократно заявлял о намеренности вернуть под свой контроль территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы, которые неподконтрольны Баку.
В четверг, 8 октября, армянская сторона сообщила о гибели 20 мирных жителей в результате ударов Азербайджана, а также ранении российских журналистов. После этого Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе.
Сообщается, что проданное Москвой в Баку оружие в ходе боевых действий могло попасть на территорию РФ.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.