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09.10.2020 16:57
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Президент Азербайджана дал Армении «последний шанс» вернуться к переговорам

Президент Азербайджана выступил с обращением к нации и заявил о том, что Баку намерен восстановить свою территориальную целостность.

«Армения пожалеет, если переговоры в Москве не дадут результатов. Мы хотим решить вопрос мирным путем. Армении предоставляем последний шанс», — заявил 9 октября Ильхам Алиев в эфире Azərbaycan Televiziyası.

Президент также сообщил, что армия Азербайджана захватила села Юхары Гюзляк, Чайлы, Горазылы, Гышлаг, Сулейманлы, Эфендилер и Су. Он не согласился с тем, что конфликт не имеет военного решения.

Алиев также заверил, что его страна никогда не смирится с нынешним положением дел. Он предостерег армянскую сторону от заявлений: «Карабах — это Армения», на запланированных в Москве переговорах.

«Мы восстановим территориальную целостность Азербайджана», — заверил глава государства.

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Комментарии (1)

Pilat
Кто ни будь, пошлите Макрону веревку и мыло.
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