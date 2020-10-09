Президент Азербайджана дал Армении «последний шанс» вернуться к переговорам

Президент Азербайджана выступил с обращением к нации и заявил о том, что Баку намерен восстановить свою территориальную целостность.



«Армения пожалеет, если переговоры в Москве не дадут результатов. Мы хотим решить вопрос мирным путем. Армении предоставляем последний шанс», — заявил 9 октября Ильхам Алиев в эфире Azərbaycan Televiziyası.



Президент также сообщил, что армия Азербайджана захватила села Юхары Гюзляк, Чайлы, Горазылы, Гышлаг, Сулейманлы, Эфендилер и Су. Он не согласился с тем, что конфликт не имеет военного решения.

