Президент Азербайджана дал Армении «последний шанс» вернуться к переговорам
Президент Азербайджана выступил с обращением к нации и заявил о том, что Баку намерен восстановить свою территориальную целостность.
«Армения пожалеет, если переговоры в Москве не дадут результатов. Мы хотим решить вопрос мирным путем. Армении предоставляем последний шанс», — заявил 9 октября Ильхам Алиев в эфире Azərbaycan Televiziyası.
Президент также сообщил, что армия Азербайджана захватила села Юхары Гюзляк, Чайлы, Горазылы, Гышлаг, Сулейманлы, Эфендилер и Су. Он не согласился с тем, что конфликт не имеет военного решения.
Алиев также заверил, что его страна никогда не смирится с нынешним положением дел. Он предостерег армянскую сторону от заявлений: «Карабах — это Армения», на запланированных в Москве переговорах.
«Мы восстановим территориальную целостность Азербайджана», — заверил глава государства.