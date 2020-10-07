Reuters: Международные переговоры по Карабаху пройдут в Москве и Женеве
Министр иностранных дел Франции анонсировал переговоры по Карабаху, которые начнутся уже на этой неделе.
«Переговоры пройдут <...>, чтобы попытаться убедить враждующие стороны в нагорно-карабахском конфликте согласиться на переговоры о прекращении огня», — цитирует 7 октября заявление Жан-Ива Ле Дриана Reuters.
По его словам, на встрече сторон будут присутствовать также дипломаты из Франции, России и США. Первый раунд женевских переговоров назначен на завтра, 8 октября, а затем они продолжатся в Москве в понедельник, 12 октября.
Президенты России, Франции и США уже выступили с совместным заявлением по ситуации в непризнанной республике, призвав положить конец конфликту.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.