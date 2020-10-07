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07.10.2020 17:38
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Reuters: Международные переговоры по Карабаху пройдут в Москве и Женеве

Министр иностранных дел Франции анонсировал переговоры по Карабаху, которые начнутся уже на этой неделе.

«Переговоры пройдут <...>, чтобы попытаться убедить враждующие стороны в нагорно-карабахском конфликте согласиться на переговоры о прекращении огня», — цитирует 7 октября заявление Жан-Ива Ле Дриана Reuters.

По его словам, на встрече сторон будут присутствовать также дипломаты из Франции, России и США. Первый раунд женевских переговоров назначен на завтра, 8 октября, а затем они продолжатся в Москве в понедельник, 12 октября.

Президенты России, Франции и США уже выступили с совместным заявлением по ситуации в непризнанной республике, призвав положить конец конфликту.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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