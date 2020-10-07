Reuters: Международные переговоры по Карабаху пройдут в Москве и Женеве

Министр иностранных дел Франции анонсировал переговоры по Карабаху, которые начнутся уже на этой неделе.



«Переговоры пройдут <...>, чтобы попытаться убедить враждующие стороны в нагорно-карабахском конфликте согласиться на переговоры о прекращении огня», — цитирует 7 октября заявление Жан-Ива Ле Дриана Reuters.

По его словам, на встрече сторон будут присутствовать также дипломаты из Франции, России и США. Первый раунд женевских переговоров назначен на завтра, 8 октября, а затем они продолжатся в Москве в понедельник, 12 октября.