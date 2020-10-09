Биолог расскажет, как замедлить старение
Если вы начали лысеть и считаете, что это признак старения, — радуйтесь: если это и маркер старения, то из самых безобидных, есть куда хуже. В таком духе выразилась как-то биолог, популяризатор Полина Лосева. 10 октября бесплатно слушаем ее лекцию «Почему мы стареем и что с этим делать?». Можно прийти в «Охта-8», можно сидя дома. 16+
Для Полины признаки старения формулируются не как «зубы портятся», «морщины» и т.д. А так — «накопление старых клеток в тканях». Был опыт: пересадили молодым мышам старые клетки — и мыши «заразились» старостью. «Сам факт того, что можно просто всадить какие-то доли процентов старых клеток в ткани и обнаружить потом, что те клетки умерли, а другие постарели, — как-то страшно». Правда, и старой мыши можно пересадить молодые клетки — но обратный результат не такой впечатляющий. У Лосевой вышла книга «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться» — Полина и книгу представит, и расскажет, можно ли замедлить возрастные изменения, насколько наука в этом продвинулась, можно ли стать вечно молодым и означает ли это стать бессмертным. Это будет очередной «Самый скучный вечер» — прекрасное название для научно-популярного проекта, который придумали ребята из проекта с не менее зажигательным названием «Зануда».
Встречаемся 11 октября в 18.00 в самом лектории «Охты-8» (Большеохтинский, 8) либо смотрим онлайн. Регистрация по ссылке.
Александра Шеромова