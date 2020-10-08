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08.10.2020 19:22
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Смольный: Невозможно сказать, когда в Петербурге перестанет расти число заболевших коронавирусом

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что эксперты точно не знают, когда остановится рост числа заболевших коронавирусом. Подъём может продлиться до следующего года.

«Я думаю, что вы вряд ли сможете найти эксперта, который сможет однозначно сказать, что мы достигли пика. Или, по крайней мере, укажет дату, когда мы этого пика достигнем. Исходя из той динамики, которую мы сейчас наблюдаем, рост числа заболевших, рост числа госпитализаций пока продолжится. Предсказать, когда он завершится, возможности в настоящее время нет», — заявил он 8 октября в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, те модели, которые разрабатываются учеными в Петербурге, говорят, что потенциально он может сохраниться до января месяца следующего года. Как писала «Фонтанка», к январю в городе может оказаться 50 тысяч больных коронавирусом при 13 тысячах коек.

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Комментарии (15)

montero3
Пора всех по домам с закрытием ТЦ, хореки, кинотеатров и т.д., а то вымрем все...
kuk-vasyusha
А в смольном никогда ничего не знают, совсем непонятно зачем они там все сидят эти чинуши?
Alexey Petrov
люди, не ведитесь на эту ложь!

твёрдо помните - коронавируса не существует!

Его придумало наше правительство для того чтобы вас облапошить!
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