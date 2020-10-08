Смольный: Невозможно сказать, когда в Петербурге перестанет расти число заболевших коронавирусом

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что эксперты точно не знают, когда остановится рост числа заболевших коронавирусом. Подъём может продлиться до следующего года.



«Я думаю, что вы вряд ли сможете найти эксперта, который сможет однозначно сказать, что мы достигли пика. Или, по крайней мере, укажет дату, когда мы этого пика достигнем. Исходя из той динамики, которую мы сейчас наблюдаем, рост числа заболевших, рост числа госпитализаций пока продолжится. Предсказать, когда он завершится, возможности в настоящее время нет», — заявил он 8 октября в эфире канала «Санкт-Петербург».