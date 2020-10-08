Полтора дня ушло на то, чтобы остановить распространение огня в Рязанской области

Спасателям и военным удалось локализовать пожар вокруг склада с боеприпасами в Рязанской области. Над этим трудятся полторы тысячи человек.

До середины дня 8 октября, чтобы остановить пламя, в районе пожара продолжали скапливаться спасатели. Накануне сообщалось, что выехала группировка из Московской области, сегодня присоединилась Тула и Москва. Всего на момент локализации на месте работают полторы тысячи человек. Замминистра обороны Дмитрий Булгаков утверждает, что огонь остановили на технической территории арсенала и «за его пределами по всему периметру». Тушение очагов продолжается.