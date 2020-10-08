Полтора дня ушло на то, чтобы остановить распространение огня в Рязанской области
Спасателям и военным удалось локализовать пожар вокруг склада с боеприпасами в Рязанской области. Над этим трудятся полторы тысячи человек.
До середины дня 8 октября, чтобы остановить пламя, в районе пожара продолжали скапливаться спасатели. Накануне сообщалось, что выехала группировка из Московской области, сегодня присоединилась Тула и Москва. Всего на момент локализации на месте работают полторы тысячи человек. Замминистра обороны Дмитрий Булгаков утверждает, что огонь остановили на технической территории арсенала и «за его пределами по всему периметру». Тушение очагов продолжается.
Пострадали 16 человек, сгорели 20 домов в ближайших деревнях. Некоторые пожилые люди остались без крыши над головой.
Взрывы со склада стали слышны еще около десяти утра 7 октября, сообщали местные жители. По официальной версии, причиной пожара стала сухая трава, на склад пламя перекинул ветер. По какой причине загорелась растительность, доподлинно неизвестно. По версии местных чиновников, это мог был пал травы или «нерадивые туристы».