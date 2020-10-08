Трамп выступил против дистанционных дебатов с Байденом

Дональд Трамп заявил, что не планирует участвовать в предстоящих предвыборных дебатах с кандидатом в президенты от демократов Джозефом Байденом в дистанционном формате. Об этом 8 октября президент США заявил в эфире телеканала Fox Business.



«Я не буду тратить время на виртуальные дебаты», — сказал он. Глава Белого дома также добавил, что чувствует себя хорошо и ждет проведения предвыборных митингов.

Ранее комиссия по проведению президентских дебатов сообщила, что намеченные на 15 октября вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут дистанционно.