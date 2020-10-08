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08.10.2020 16:20
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Трамп выступил против дистанционных дебатов с Байденом

Дональд Трамп заявил, что не планирует участвовать в предстоящих предвыборных дебатах с кандидатом в президенты от демократов Джозефом Байденом в дистанционном формате. Об этом 8 октября президент США заявил в эфире телеканала Fox Business.

«Я не буду тратить время на виртуальные дебаты», — сказал он. Глава Белого дома также добавил, что чувствует себя хорошо и ждет проведения предвыборных митингов.

Ранее комиссия по проведению президентских дебатов сообщила, что намеченные на 15 октября вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут дистанционно.

В конце прошлой недели американский лидер и его супруга были госпитализированы после того, как их тесты на коронавирус оказались положительными. Также заболели пресс-секретарь и два его заместителя. Уже спустя несколько дней президент США по-голливудски вернулся в Белый дом, а в его администрации заявили, что у него выработались антитела. Газета NYT посчитала, что лечение Трампа могло обойтись бюджету в сумму свыше 100 тысяч долларов.

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