Трамп выступил против дистанционных дебатов с Байденом

Дональд Трамп заявил, что не планирует участвовать в предстоящих предвыборных дебатах с кандидатом в президенты от демократов Джозефом Байденом в дистанционном формате. Об этом 8 октября президент США заявил в эфире телеканала Fox Business.
«Я не буду тратить время на виртуальные дебаты», — сказал он. Глава Белого дома также добавил, что чувствует себя хорошо и ждет проведения предвыборных митингов.
Ранее комиссия по проведению президентских дебатов сообщила, что намеченные на 15 октября вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут дистанционно.
В конце прошлой недели американский лидер и его супруга были госпитализированы после того, как их тесты на коронавирус оказались положительными. Также заболели пресс-секретарь и два его заместителя. Уже спустя несколько дней президент США по-голливудски вернулся в Белый дом, а в его администрации заявили, что у него выработались антитела. Газета NYT посчитала, что лечение Трампа могло обойтись бюджету в сумму свыше 100 тысяч долларов.