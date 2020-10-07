Шрёдер подает в суд на Bild из-за интервью Навального, где тот назвал экс-канцлера ФРГ «мальчиком на побегушках у Путина»
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер собирается подать в суд на немецкий таблоид Bild из-за интервью с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом бывший политик написал 7 октября на своей странице в соцсети Linkedin.
Шредер признает, что Россия должна «прояснить ситуацию с нападением на Навального с помощью яда», но это не дает права оппозиционеру высказывать неподтвержденные обвинения. «Его заявления в интервью Bild о якобы „скрытых платежах“ (от Путина — прим. ред.) неверны», - подчеркнул экс-канцлер ФРГ. Издание распространило слова Навального, не спросив у Шредера комментария, что якобы нарушило его права. «То же самое произойдет и с другими СМИ, если они распространят ложные заявления, сделанные Bild», — подчеркнул он.
В интервью таблоиду Навальный рассказал, что Шредер якобы получает тайные платежи из России. «Теперь Шредер — мальчик на побегушках Путина, который защищает убийц», - заявил российский оппозиционер.
Двухчасовое интервью с российским оппозиционным политиком и блогером Алексеем Навальный накануне появилось на YouTube-канале Юрия Дудя. «Фонтанка» собрала самое интересное из беседы в материале, прочтение которого займет несколько минут.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета в Москву из Томска. Самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Российского оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в клинику Charite в Германии. Чуть позже местные врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». Образцы по просьбе Берлина также изучали специалисты из Швеции и Франции. Вывод был общим с немецкими коллегами. Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме оппозиционера на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября Навального выписали из стационара.