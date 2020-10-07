Шрёдер подает в суд на Bild из-за интервью Навального, где тот назвал экс-канцлера ФРГ «мальчиком на побегушках у Путина»

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер собирается подать в суд на немецкий таблоид Bild из-за интервью с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом бывший политик написал 7 октября на своей странице в соцсети Linkedin.



Шредер признает, что Россия должна «прояснить ситуацию с нападением на Навального с помощью яда», но это не дает права оппозиционеру высказывать неподтвержденные обвинения. «Его заявления в интервью Bild о якобы „скрытых платежах“ (от Путина — прим. ред.) неверны», - подчеркнул экс-канцлер ФРГ. Издание распространило слова Навального, не спросив у Шредера комментария, что якобы нарушило его права. «То же самое произойдет и с другими СМИ, если они распространят ложные заявления, сделанные Bild», — подчеркнул он.

