«Это мое личное мнение как юриста». Навальный обвинил экс-канцлера ФРГ в получении тайных платежей от России

Бывший канцлер ФРГ и председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер может получать тайные платежи от России. Об этом 7 октября в интервью немецкому изданию Bild заявил российский оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный.



Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос, как относится к позиции Шредера, что пока что нет никаких фактов, подтверждающих его отравление веществом из группы «Новичок».



Навальный ответил, что, высказывая подобное мнение, экс-канцлер ФРГ ставит под сомнение результаты лаборатории бундесвера, которая проводила исследование на наличие яда в его организме, а также добавил: «Мне это тоже очень сложно понять. В конце концов, он бывший канцлер самой могущественной страны Европы. Теперь Шредер — мальчик на побегушках Путина, который защищает убийц. Я не знаю, какие скрытые платежи ему давал Путин. Есть официальная оплата, и я не сомневаюсь, что есть и скрытые платежи».

