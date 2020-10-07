«Это мое личное мнение как юриста». Навальный обвинил экс-канцлера ФРГ в получении тайных платежей от России
Бывший канцлер ФРГ и председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер может получать тайные платежи от России. Об этом 7 октября в интервью немецкому изданию Bild заявил российский оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный.
Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос, как относится к позиции Шредера, что пока что нет никаких фактов, подтверждающих его отравление веществом из группы «Новичок».
Навальный ответил, что, высказывая подобное мнение, экс-канцлер ФРГ ставит под сомнение результаты лаборатории бундесвера, которая проводила исследование на наличие яда в его организме, а также добавил: «Мне это тоже очень сложно понять. В конце концов, он бывший канцлер самой могущественной страны Европы. Теперь Шредер — мальчик на побегушках Путина, который защищает убийц. Я не знаю, какие скрытые платежи ему давал Путин. Есть официальная оплата, и я не сомневаюсь, что есть и скрытые платежи».
Политик также отметил: «Это мое личное мнение как юриста, который несколько лет изучает «Роснефть» и «Газпром». У меня нет документа, в котором было бы написано черным по белому: вот, мистер Шредер, это ваш портфель, полный денег. Но я не сомневаюсь, что Шредер получит тайные платежи», — сказал Навальный.
Двухчасовое интервью с российским оппозиционным политиком и блогером Алексеем Навальный накануне появилось на YouTube-канале Юрия Дудя. «Фонтанка» собрала самое интересное из беседы в материале, прочтение которого займет несколько минут.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета в Москву из Томска. Самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Российского оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в клинику Charite в Германии. Чуть позже местные врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». Образцы по просьбе Берлина также изучали специалисты из Швеции и Франции. Вывод был общим с немецкими коллегами. Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме оппозиционера на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября Навального выписали из стационара.