Сажать и косить в Петербурге можно до середины ноября. Теплая погода растянула агротехнический период на месяц

Обычно агротехнический период длится до середины октября. Как говорится в тексте документа, решение о переносе сроков его окончания принято в целях исполнения бюджета, а также «в связи с положительными значениями среднесуточной температуры воздуха».

Правительство Петербурга установило срок окончания агротехнического периода, в течение которого разрешается проводить работы по благоустройству, на 16 ноября. Соответствующее распоряжение профильного ведомства появилось 7 октября на портале официального электронного опубликования.

Как правило, плановая дата начала периода — 16 апреля, завершения — 15 октября. Однако теплая погода традиционно позволяет сдвигать эти рамки. В этом году копать и поливать разрешили 7 апреля. В 2019-м его окончание перенесли на 3 ноября, в 2018-м — на 2-е, а в 2017-м его отодвигали неоднократно и в итоге установили на 28 ноября.

В агротехнический период осуществляются работы по благоустройству, которые невозможно провести в зимнее время, среди них —

восстановление зеленых насаждений и покрытий, высадка деревьев, кустарников и ремонт газонов. За пределами этого периода выполняется первичное благоустройство: засыпка траншеи, укладка с разравниванием и уплотнением грунта, первичное восстановление покрытий.

О том, как петербуржцы этим летом выступали против тотального выкоса газонов, читайте в материале «Фонтанки».

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