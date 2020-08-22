Зеленые зоны вянут от вируса. Какие парки не влезли в новый бюджет Петербурга

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Правка городского бюджета на 2020 год больно ударила по городским программам благоустройства. Из 18 объектов с зелеными насаждениями, которыми в этом году должен был заняться профильный комитет, оставили только один парк, сквер и садик. Остальные проекты в лучшем случае перенесли на 2021-й. Обсуждается и сокращение кратности косьбы газонов — однозначно пока решили не экономить только на уборке мусора.

Новую версию городского бюджета на 2020 год утвердили в начале июня — корректировка забрала от доходов города более 100 млрд рублей, а от расходов — около 40 млрд. Конкретно у комитета по благоустройству сначала хотели отнять 3,5 млрд рублей — сокращению подвергались расходы на содержание дорог, утилизацию снега, отведение сточных вод, создание комфортной городской среды и содержание зеленых территорий, но долю оптимизма добавила губернаторская поправка — она вернула зеленым насаждениям полмиллиарда.



Все же паркам, садам и скверам от этого легче не стало. Комблаг ремонтирует их по двум адресным программам: в одной закреплены мероприятия по переустройству и восстановлению объектов зеленых насаждений, другую составляют в рамках исполнения регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Как сообщили «Фонтанке» в комитете, изначально в этом году собирались выйти на 18 объектов: шесть из них проходили по первой программе, еще девять — по ФКГС. Но коронавирусное сокращение бюджетного финансирования оставило на 2020-й только три: сквер на Новосмоленской набережной на Васильевском острове, Южно-Приморский парк между улицей Доблести и домом 96 по Петергофскому шоссе в Красносельском районе и сад на пересечении Дворцовой улицы и Фермской дороги в Пушкине. «Реализация остальных 15-ти объектов отложена на 2021–22 годы», — констатируют в Смольном. Вопрос о том, по какому критерию отбирались счастливчики, остался без ответа.

«Фонтанка» ознакомилась со списком жертв. На удивление целиком ушли под нож как раз те парки и скверы, за ремонт которых в этом году вроде как голосовали сами петербуржцы — проходящие по инициированному Минстроем приоритетному проекту ФКГС. Он требует обязательно привлекать в реализацию программ благоустройства граждан, так что 9 зеленых зон ставили в очередь на ремонт в 2020-м по итогам онлайн-голосования. По крайней мере, об этом сообщалось официально: опрос проводился с 17 по 29 февраля, от петербуржцев получили 43 290 голосов. Хотя распоряжение об утверждении программы было подписано врио председателя комблага Сергеем Малининым еще 4 февраля, и в приложении к нему, по странному совпадению, значились те самые 9 объектов-победителей.



Если конкретнее по списку: до конца года комитет должен был отремонтировать газоны и дорожки, посадить кустарники, деревья и цветники, заменить малые архитектурные формы в четырех скверах, двух садах и одном парке, в еще двух скверах собирались провести комплексное благоустройство. На эти цели в общей сложности закладывались 140,8 млн рублей. Сходу в перечне находятся лишь два объекта, где перенос сроков работ мог бы выглядеть логично: в Ладожском парке между проспектом Косыгина и продолжением проспекта Энтузиастов в 2019-м уже заменили газоны, отремонтировали дорожки и поставили новое детское оборудование, а в Пионерском саду на пересечении Студенческой и Сердобольской улиц год назад высадили цветники, молодые деревья и устроили газоны с дорожками.

Вместе с ними ждать масштабных работ остался сквер Николая Ивасюка на Первомайской улице в Шушарах. Сам объект сейчас представляет собой мощеную брусчаткой площадь с несколькими скамейками и парой десятков деревьев, хотя в этом году уже удостоился заметного внимания со стороны Смольного — после трехлетнего ремонта и многочисленных напоминаний местных жителей там наконец-то запустили фонтан. В списке был и маленький скверик с несколькими деревьями и вытоптанными газонами на пересечении Мясной и Псковской улиц в Адмиралтейском районе. Еще один проект с теперь уже перенесенными сроками реализации — комплексное благоустройство Карпатского сквера в Купчино, большую часть территории которого — площадью 33 тысячи кв. метров — пока занимают пустующие газоны. В программу чудом попали и два совсем маленьких сквера северо-западнее домов 9 и 11 на улице Александра Товпеко в Понтонном, а еще Березовый сад между Забайкальской и Олонецкой улицами, Энгельса и Костромским проспектом в Выборгском районе, а также сквер у гимназии №209 на улице Восстания, 8 А.



Список тех объектов, работы на которых по ФКГС должны были совместно с комблагом проводить администрации районов, тоже заметно похудел — неухоженными, судя по всему, пока останутся территория у дома 55 на Малом проспекте В.О. и участок южнее дома 15 на Нижней Дороге в Стрельне, на год сдвинулось и создание пешеходно-велосипедной набережной Большой Невки на участке от Елагина моста до Парка 300-летия. А вот переносу сроков реконструкции Заневского парка в Красногвардейском районе местные жители, скорее, будут рады: там хотят открыть мемориал звездам космонавтики и вырубить большую часть зеленых насаждений, и на общественных обсуждениях таким планам были рады далеко не все.

В части адресной программы мероприятий по переустройству и восстановлению объектов зеленых насаждений из 2020-го ушли два сквера, два парка и два сада. Так, только в 2022-м теперь начнется второй этап работ на втором участке Муринского парка — того самого, где собирается расширяться спорткомплекс «Нова Арена», из-за чего там уже вырубили часть березовой рощи. На 2021-й перенесено продолжение работ в парке Героев-Пожарных между Софийской, Димитрова и Бухарестской в Купчино — хотя сам парк открыли в 2019-м, его кусок в районе новой станции метро «Проспект Славы» тогда в проект не вошел. Сдвинуты и сроки переустройства Парка Академика Сахарова на проспекте Маршала Блюхера в Калининском районе, работы в сквере на пересечении Вокзальной улицы и проспекта Ленина в Зеленогорске, а также благоустройство зеленой зоны на Шуваловском проспекте на участке от Мебельной улицы до Богатырского. В ней жителям обещали сделать альпийские горки, посадить кустарники и деревья. Сад Смольного собора из новой адресной программы вообще исчез, хотя проектно-изыскательские работы по его переустройству закончили еще в январе этого года. Заявленная ориентировочная суммарная стоимость работ по остальным пяти объектам из этого списка составляет около 1,4 млрд рублей.



Пересчитав оставшиеся после корректировки бюджета средства на расходы в 2020-м, в комблаге все же уверяют: пугающей картины города, оставшегося совсем без ремонта дорожек, осенних посадок и зимней уборки, нам не покажут. То есть все работы, которые выполняли садово-парковые предприятия — в том числе уход за растительностью, высадка деревьев и кустарников, цветочное оформление и косьба газонов — будут сохранены. Правда, обсуждается вопрос сокращения кратности их выполнения. Но уборки мусора и очистки урн это, как говорят в Смольном, точно не коснется.

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»

