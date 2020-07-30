В едином порыве. Владельцев земли вдоль Большой Невки сплотит общая набережная

Проектирование пешеходно-велосипедной набережной вдоль Большой Невки от моста на Елагин остров до парка им. 300-летия Санкт-Петербурга начнется в следующем году. Планы пришлось сдвинуть из-за секвестирования бюджета.



фото предоставлено пресс-службой Приморского района

Выкупать или изымать участки под создание велопешеходных дорожек не планируется — власти Приморского района рассчитывают, что владельцы сами приведут участки в соответствие с общей концепцией. Концепцию создания единой набережной вдоль берега Большой Невки от 3-го Елагина моста до парка им. 300-летия Санкт-Петербурга разработал в 2019 году Комитет по градостроительству и архитектуре по поручению губернатора. Как рассказали в КГА, была предложена трасса единого велопешеходного маршрута вдоль береговой линии. Здесь планируется построить двухполосную велодорожку со встречным движением протяженностью 3,21 км, пешеходная дорожка должна быть длиннее на километр. Ширина велодорожки 3,6 метра, пешеходной — 3 метра.



фото предоставлено пресс-службой Приморского района



Завершив разработку концепции, в январе 2020 года КГА выдал задание на разработку проекта благоустройства администрации Приморского района. Там «Фонтанке» сообщили, что в этом году проводятся проектно-изыскательские работы: топографическая съемка, разработка дизайн-проекта и геологические пробы грунта. Проектирование планируется начать в следующем, 2021 году, сдвинуть сроки пришлось из-за секвестирования бюджета 2020 года. Строить пешеходно-велосипедную дорожку планируется в 2021–2023 годах за бюджетный счет, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Поскольку проекта еще нет, стоимость не называется. Для примера, благоустройство общественного пространства на Карповке протяженностью менее километра обошлось в 65 млн рублей, причем часть элементов была подарена городу. Новый велопешеходный маршрут пройдет по территориям, находящимся в собственности РФ, Санкт-Петербурга и по земельным участкам, находящимся в собственности частных лиц и компаний. Вообще, если посмотреть на территории, расположенные вдоль берега Большой Невки от Елагина моста, то состав собственников здесь будет достаточно разношерстным. Так, на части территорий, выходящих к воде, уже построены жилые комплексы бизнес-класса компаний «Пионер», Setl Group и «Группы ЛСР». Поскольку, когда строились дома, единой концепции создания набережной не было, то каждый девелопер благоустраивал территорию, исходя из собственных представлений о прекрасном. По словам заместителя коммерческого директора «Группы ЛСР» Ольги Аветисовой, компания обустраивала набережную рядом с ЖК «Три ветра» в соответствии с проектом благоустройства территории объекта: появились зоны отдыха, для жителей установлены шахматные столики и скамьи, высажены деревья и кустарники, разбит газон. Саму набережную разделили на части, сделав ее нижний уровень полностью деревянным. «Для общего пользования открыта одна часть набережной, а другая — доступна лишь для жителей жилого комплекса», — отмечает Ольга Аветисова.

Аналогично поступили и в Setl Group — возле ЖК Stockholm набережная оформлена по аналогии с берегом Елагина острова. Здесь установлены светильники, устроены цветники и проложены пешеходные дорожки, а также появились скамейки, на которых можно отдохнуть и полюбоваться красивым парком напротив и рекой. В целом, как на территории жилого комплекса, так и на набережной застройщик высадил почти 80 деревьев и более 2,8 тысяч кустарников. Девелоперы пока не комментируют свое участие в проекте по созданию набережной, но вряд ли кто-то будет возражать. В администрации Приморского района рассказывают, что выкупа или изъятия частных земель, расположенных в зоне будущего благоустройства, не будет — от владельцев участков еще в 2019 было получено принципиальное согласие на участие в проекте. В КГА, в свою очередь, отмечают, что имущественно-правовые вопросы будут решаться на стадии разработки проектной документации. Значительная часть территорий находится в собственности города, а также в собственности государственных компаний, например, ГКУ «Агентство внешнего транспорта», «Дирекции по управлению спортивными сооружениями», ГБУ «Управление строительными проектами». Участок площадью более 45 тыс. кв. м находится в собственности Игоря Комолова, владельца компании «Евроавто», он не стал комментировать участие в создании набережной, а также собственные планы по развитию территории.

Еще предстоит застройка той части берега, которую называют «Пьяной гаванью». Здесь планируется строительство новой штаб-квартиры компании Jet Brains, создающей инструменты для разработчиков программного обеспечения, а также апарт-отеля компании Plaza Lotus Group (PLG). В пресс-службе Jet Brains рассказали, что планируют участвовать в проекте создания общей набережной, но пока не определились с формой. В PLG говорят, что следят за информационным полем вокруг проекта, поскольку максимально заинтересованы в его развитии, но инициативы со стороны власти в компанию пока не направлялись. Поэтому пока у компании собственные планы по развитию набережной перед отелем — проект предусматривает малые архитектурные формы, озеленение, прогулочные зоны. Также, поскольку первый этаж инвест-отеля со стороны залива будут занимать ресторанные проекты, то концепцию площади перед набережной планируется разработать с привлечением гастроэкспертов. Здесь должны появиться заведения самых разных форматов: от ресторанов «слоу-фуд» до фуд-траков. «Наша ключевая задача — сформировать современное, комфортное, безопасное и фотогеничное пространство, в этом мы опираемся на лучшие примеры европейских приморских городов», — говорит Ольга Смирнова, операционный директор PLG.



фото: «А.Лен»

Эксперты отмечают, что потенциал приморского города в Петербурге не реализован. Хотя это крупнейший город в Европе, стоящий на берегу моря, здесь фактически нет благоустроенной морской набережной, за исключением небольшого участка в парке 300-летия. В Кировском районе и вовсе находится грузовой порт, а на Васильевском острове создаются намывные земли, идет строительство домов, а часть территории оказалась фактически отрезана от жителей Западным скоростным диаметром.

«На сегодняшний день вдоль всего побережья Приморского района расположены бизнесы, которые так или иначе могли бы внести свою лепту в формирование общего пространства, необходима инициатива стороннего модератора, под эгидой которого сформируется обсуждение и поиск возможных путей решения задачи», — считает Ольга Смирнова. Прибрежная зона в Приморском районе пока еще дает возможность организовать современное пространство с видом на залив, что создаст дополнительные точки притяжения для туристов. Тем более, что дальше набережная продолжится и в районе Лахта Центра — в августе 2019 года Смольный одобрил выделение земли в аренду Фонду поддержки социальных инициатив «Газпрома».

Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»