В едином порыве. Владельцев земли вдоль Большой Невки сплотит общая набережная
Проектирование пешеходно-велосипедной набережной вдоль Большой Невки от моста на Елагин остров до парка
Выкупать или изымать участки под создание велопешеходных дорожек не планируется — власти Приморского района рассчитывают, что владельцы сами приведут участки в соответствие с общей концепцией.
Концепцию создания единой набережной вдоль берега Большой Невки от 3-го Елагина моста до парка
Завершив разработку концепции, в январе 2020 года КГА выдал задание на разработку проекта благоустройства администрации Приморского района. Там «Фонтанке» сообщили, что в этом году проводятся проектно-изыскательские работы: топографическая съемка, разработка дизайн-проекта и геологические пробы грунта. Проектирование планируется начать в следующем, 2021 году, сдвинуть сроки пришлось из-за секвестирования бюджета 2020 года. Строить пешеходно-велосипедную дорожку планируется в 2021–2023 годах за бюджетный счет, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Поскольку проекта еще нет, стоимость не называется. Для примера, благоустройство общественного пространства на Карповке протяженностью менее километра обошлось в 65 млн рублей, причем часть элементов была подарена городу.
Новый велопешеходный маршрут пройдет по территориям, находящимся в собственности РФ, Санкт-Петербурга и по земельным участкам, находящимся в собственности частных лиц и компаний.
Вообще, если посмотреть на территории, расположенные вдоль берега Большой Невки от Елагина моста, то состав собственников здесь будет достаточно разношерстным. Так, на части территорий, выходящих к воде, уже построены жилые комплексы бизнес-класса компаний «Пионер», Setl Group и «Группы ЛСР». Поскольку, когда строились дома, единой концепции создания набережной не было, то каждый девелопер благоустраивал территорию, исходя из собственных представлений о прекрасном. По словам заместителя коммерческого директора «Группы ЛСР» Ольги Аветисовой, компания обустраивала набережную рядом с ЖК «Три ветра» в соответствии с проектом благоустройства территории объекта: появились зоны отдыха, для жителей установлены шахматные столики и скамьи, высажены деревья и кустарники, разбит газон. Саму набережную разделили на части, сделав ее нижний уровень полностью деревянным. «Для общего пользования открыта одна часть набережной, а другая — доступна лишь для жителей жилого комплекса», — отмечает Ольга Аветисова.
Аналогично поступили и в Setl Group — возле ЖК Stockholm набережная оформлена по аналогии с берегом Елагина острова. Здесь установлены светильники, устроены цветники и проложены пешеходные дорожки, а также появились скамейки, на которых можно отдохнуть и полюбоваться красивым парком напротив и рекой. В целом, как на территории жилого комплекса, так и на набережной застройщик высадил почти 80 деревьев и более 2,8 тысяч кустарников.
Девелоперы пока не комментируют свое участие в проекте по созданию набережной, но вряд ли кто-то будет возражать. В администрации Приморского района рассказывают, что выкупа или изъятия частных земель, расположенных в зоне будущего благоустройства, не будет — от владельцев участков еще в 2019 было получено принципиальное согласие на участие в проекте. В КГА, в свою очередь, отмечают, что имущественно-правовые вопросы будут решаться на стадии разработки проектной документации.
Значительная часть территорий находится в собственности города, а также в собственности государственных компаний, например, ГКУ «Агентство внешнего транспорта», «Дирекции по управлению спортивными сооружениями», ГБУ «Управление строительными проектами». Участок площадью более 45 тыс. кв. м находится в собственности Игоря Комолова, владельца компании «Евроавто», он не стал комментировать участие в создании набережной, а также собственные планы по развитию территории.
Еще предстоит застройка той части берега, которую называют «Пьяной гаванью». Здесь планируется строительство новой штаб-квартиры компании Jet Brains, создающей инструменты для разработчиков программного обеспечения, а также апарт-отеля компании Plaza Lotus Group (PLG). В пресс-службе Jet Brains рассказали, что планируют участвовать в проекте создания общей набережной, но пока не определились с формой.
В PLG говорят, что следят за информационным полем вокруг проекта, поскольку максимально заинтересованы в его развитии, но инициативы со стороны власти в компанию пока не направлялись. Поэтому пока у компании собственные планы по развитию набережной перед отелем — проект предусматривает малые архитектурные формы, озеленение, прогулочные зоны. Также, поскольку первый этаж инвест-отеля со стороны залива будут занимать ресторанные проекты, то концепцию площади перед набережной планируется разработать с привлечением гастроэкспертов. Здесь должны появиться заведения самых разных форматов: от ресторанов «слоу-фуд» до фуд-траков. «Наша ключевая задача — сформировать современное, комфортное, безопасное и фотогеничное пространство, в этом мы опираемся на лучшие примеры европейских приморских городов», — говорит Ольга Смирнова, операционный директор PLG.
Эксперты отмечают, что потенциал приморского города в Петербурге не реализован. Хотя это крупнейший город в Европе, стоящий на берегу моря, здесь фактически нет благоустроенной морской набережной, за исключением небольшого участка в парке 300-летия. В Кировском районе и вовсе находится грузовой порт, а на Васильевском острове создаются намывные земли, идет строительство домов, а часть территории оказалась фактически отрезана от жителей Западным скоростным диаметром.
«На сегодняшний день вдоль всего побережья Приморского района расположены бизнесы, которые так или иначе могли бы внести свою лепту в формирование общего пространства, необходима инициатива стороннего модератора, под эгидой которого сформируется обсуждение и поиск возможных путей решения задачи», — считает Ольга Смирнова.
Прибрежная зона в Приморском районе пока еще дает возможность организовать современное пространство с видом на залив, что создаст дополнительные точки притяжения для туристов. Тем более, что дальше набережная продолжится и в районе Лахта Центра — в августе 2019 года Смольный одобрил выделение земли в аренду Фонду поддержки социальных инициатив «Газпрома».
Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»
фото предоставлено пресс-службой Приморского района
фото предоставлено пресс-службой Приморского района
фото: «А.Лен»