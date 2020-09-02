Дорогу «газоноубильщикам». Почему в Петербурге косят траву вместе с розами

Петербуржцы просят пощадить траву от газонокосильщиков. Штрафовать за «лысые» газоны и ликвидацию роз вместе с травой в городе некому, а на полив и удобрения нет денег.

«Зеленые» активисты Петербурга требуют, чтобы Смольный пересмотрел программу ухода за газонами. На портале «Российской общественной инициативы» уже появилось предложение ввести временный мораторий на выкос травы, а в прокуратуру пришла жалоба на комитет по благоустройству. Неравнодушные горожане считают, что газонокосилки уничтожают легкие Петербурга, а деятельность по уходу за растительностью направлена только на извлечение выгоды. Но Смольный апеллирует к техническому регламенту, порталу «Наш Санкт-Петербург» и человеческому фактору.



Выкос травы на территории зеленых насаждений Петербурга все лето отзывался гневными постами в социальных сетях: одним не понравилась «приведенная в порядок» Песочная набережная, другим — постриженный газон в Юсуповском саду, третьи писали о гибели пчел в Петроградском районе. «Бездумная, а часто еще и вредная трата денег и прочих ресурсов», «Как запретить газоноубильщиков?..», «Косить вообще не надо — вред для всех: и для птиц, и для насекомых, и для человеческого уха», — множатся сообщения в «зеленых» сообществах.

Жители Московского района этим летом два раза прогоняли из сквера у дома сотрудников подведомственного комитету по благоустройству садово-паркового предприятия «Южное» — тем в итоге пришлось косить газоны ночью, пока жильцы спали. В конце августа активисты разместили на портале «Российской общественной инициативы» предложение установить мораторий на стрижку газонов до пересмотра действующего законодательства на федеральном уровне, а на петербургский комитет по благоустройству вообще пожаловались в прокуратуру — деятельность исполнительного органа власти просят признать вредительской в отношении природы и человека.



В комитете по благоустройству «Фонтанке» сообщили, что знают о волнениях жителей, но не все их претензии считают обоснованными. Например, в вопросах эстетики. Взять даже Юсуповский сад: петербуржцы пишут, что высокие травы подчеркивали красоту кованой ограды и фонарных столбов и особенно прекрасно смотрелись на склонах у пруда, но, как отмечает заместитель председателя комблага Оксана Гусева, объект этот имеет исторический статус и поэтому относится к первой категории, а газоны там растут партерные — эту разновидность характеризуют правильная геометрическая форма и декоративный внешний вид. «Они являются неотъемлемой частью элементов благоустройства и дают возможность усилить разнообразие деревьев, цветов, — поясняет Гусева. — Если мы не будем скашивать, естественно, трава себя израстет… Это приведет к изреживанию — будут такие неплотные газоны и сорняки».

С мнением о том, что растительность именно с длинными листьями важна для сохранения экосистемы, комблаг тоже не согласен. «Регулярное выкашивание сезонных трав способствует активному кущению злаков. У нас ведь сейчас высокая рекреационная нагрузка — жители любят гулять в парках, могут сидеть в тени в аллеях. Чтобы образовалась плотная дернина и красивый вид травостоя, устойчивого к нагрузке, необходимо не допускать его перерастание», — говорит Гусева и добавляет: если регулярно срезать траву, то растения всегда будут находиться в стадии роста — в это время они лучше очищают воздух.



Пчелы, о пропитании которых заботятся неравнодушные, по словам Гусевой, могут прекрасно питаться на газонах естественного происхождения — в парках, например в Сосновке, Александрино, и на некоторых территориях Красносельского и Кировского районов. Там газоны косят только частично, в видовых местах. Высокая трава в районах улично-дорожной сети будет представлять опасность для участников дорожного движения, да и близость транспорта, по мнению зампреда комитета, не лучшим образом сказывается на состоянии пчел.

Вообще уход за газонами в Петербурге более-менее урегулирован. Непосредственно косьба осуществляется по правилам благоустройства, утвержденными постановлением правительства Петербурга №961 от 9 ноября 2016 года, и по технологическому регламенту, принятому распоряжением комитета по благоустройству №166-р 23 ноября 2012 года. В первом документе, например, закреплено, что на газонах искусственного происхождения должна осуществляться косьба травы, и ее высота должна составлять 3–15 см. В регламенте правила прописаны более детально — там уточняются виды работ, а также технология и кратность их производства.



Количество выходов газонокосилок на объект зеленого насаждения зависит от категории, к которой он относится. Так, в первую входят места, которые имеют значимый социальный или исторический статус и крайне высокую степень рекреационной нагрузки, к остальным трем относятся объекты уже без такого статуса, с высокой, средней и низкой антропогенной нагрузкой соответственно. Количество покосов зависит и от вида газона: если более дикие — луговые и цветущие — косят только раз в сезон, то обыкновенные, созданные из 3–5 видов злаковых трав, и геометрически выверенные партерные срезают чаще. Цифры в технологическом регламенте меняются год от года и зависят от финансирования. На 2020-й, например, изначально распорядок был такой: объекты 1-й и 2-й категорий должны были выкашивать 6 раз, 3-й категории прописали 4 покоса, а 4-й — только один. Секвестирование бюджета, как ни странно, сказалось только на самых требовательных видах газонов — количество покосов объектов 1-й категории сократили с 6 до 5.



Зафиксированные правила, правда, не очень соблюдаются. Жители Московского района, например, этим летом два раза выгоняли газонокосильщиков из сквера между улицами Ленсовета и Орджоникизде, который относится к ЗНОП городского значения, но те в ответ решили действовать ночью. Комитет по благоустройству за газоном почему-то ухаживает как за обыкновенным, чисто злаковым, хотя на нем растут чертополох, клевер, мятлик, тмин, герань и еще десятки растений. Сплошь и рядом старательные рабочие косят траву «под ноль», вместо положенных цифр. На несоответствие бумажной действительности реальной активисты обратили внимание в письменном обращении. 1 сентября из ведомства пришел ответ: косьба осуществляется в соответствии с техническим регламентом. Высота травы должна составлять 3–15 см, и, таким образом, газоны выкашиваются с кратностью, необходимой для поддержания именно такого состояния растительности.

В регламенте этом, помимо кратности косьбы, сказано и о других видах работ — поливе, удалении песка и мусора, землевании, аэрации, внесении удобрений и регуляторов роста. Но и в их исполнении ответственное ведомство следует букве закона. В том же документе содержатся периодичность и сроки выполнения всех операций: удобрять траву, например, нужно три раза в год, вносить регуляторы роста — два, а поливать некоторые виды газонов — все 15. Однако все это прописано в регламенте только на случай выделения финансирования в соответствии с полной потребностью. Если же руководствоваться теми объемами средств, которые комитет получает в соответствии с госпрограммой «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге», деньги остаются только на косьбу, уборку мусора и разовую очистку от песка.



Отклоняться от прописанных правил ведомству все же приходится из-за портала «Наш Санкт-Петербург», где жители регулярно жалуются как раз-таки на несвоевременную стрижку. «После обращений специалисты действительно приходят на место и проделывают ту работу, которая не прописана в регламенте», — говорит Гусева. Пишут зачастую о луговых газонах, которые косить нужно только раз в год. «Естественно, в таких случаях мы как-то переносим сроки, пишем, что выполним эти работы, например, в конце августа», — продолжает зампред.

На вопрос о том, как поощряют подрядчиков, перевыполнивших работу, «Фонтанка» так и не нашла ответа. За оставшиеся после прихода газонокосилок проплешины и по случайности скошенные розы — как, например, на бульваре 14–15-й линий Васильевского острова — комитет не отвечает: ведомство может штрафовать только за снос деревьев и кустарников без получения на это разрешения — порубочного билета. ГАТИ, которая также мониторит состояние ЗНОП, привлекает к ответственности только за вытоптанные дорожки и нескошенную траву высотой более 15 сантиметров. «Выкос цветов мы не контролируем, этим занимается комитет по благоустройству», — сообщили в инспекции.



Нужно ли косить газоны в Петербурге? Конечно надо косить, это город, а не лес. Нужно, но только выборочно и не срезать траву совсем. Не трогайте природу, оставьте газоны в покое.