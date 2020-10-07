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07.10.2020 07:53
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В Петербурге будет тепло, немного дождливо, но солнце выглянет

Осень продолжает радовать Петербург теплой, хоть и дождливой погодой. Температура воздуха в городе 7 октября будет на 4-5 градусов выше нормы.

Как сообщает в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в среду ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха +14…+16°, по области +12…+17°. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

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