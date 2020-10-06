Верховный суд Киргизии освободил ставшего врио премьера от оппозиции Жапарова. Он сидел за захват заложника
Верховный суд Киргизии оправдал 6 октября экс-депутата киргизского парламента Садыра Жапарова, который был осуждён был осужден по статье 227 «Захват заложника» УК КР.
«Суд рассмотрел материалы по вновь открывшимся обстоятельствам, отменил решения Первомайского районного, городского и Верховного судов. Дело направили на досудебное производство, так как Верховный суд не может прекратить его», — цитирует адвоката Шарабедина Токтосунова издание 24.kg.
Ранее суды всех инстанций приговорили Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. В ночь на 6 октября его соратники освободили его после беспорядков в Бишкеке. Более того, оппозиция сделала Жапарова стал временно исполняющим обязанности премьер-министра. Нынешний глава кабмина Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку.
В понедельник, 5 октября, в ходе протестов после парламентских выборов были захвачены правительственные здания. В результате штурма из СИЗО были освобождены руководители времен экс-президента Атамбаева, в том числе сам бывший лидер страны. Сегодня стало известно, что ему официально изменили меру пресечения на домашний арест.
ЦИК Киргизии отменил итоги выборов.