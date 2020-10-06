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06.10.2020 20:29
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Верховный суд Киргизии освободил ставшего врио премьера от оппозиции Жапарова. Он сидел за захват заложника

Верховный суд Киргизии оправдал 6 октября экс-депутата киргизского парламента Садыра Жапарова, который был осуждён был осужден по статье 227 «Захват заложника» УК КР.

«Суд рассмотрел материалы по вновь открывшимся обстоятельствам, отменил решения Первомайского районного, городского и Верховного судов. Дело направили на досудебное производство, так как Верховный суд не может прекратить его», — цитирует адвоката Шарабедина Токтосунова издание 24.kg.

Ранее суды всех инстанций приговорили Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. В ночь на 6 октября его соратники освободили его после беспорядков в Бишкеке. Более того, оппозиция сделала Жапарова стал временно исполняющим обязанности премьер-министра. Нынешний глава кабмина Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку.

В понедельник, 5 октября, в ходе протестов после парламентских выборов были захвачены правительственные здания. В результате штурма из СИЗО были освобождены руководители времен экс-президента Атамбаева, в том числе сам бывший лидер страны. Сегодня стало известно, что ему официально изменили меру пресечения на домашний арест.

ЦИК Киргизии отменил итоги выборов.

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Комментарии (1)

Sibir_5e4d67bbb7aea
зек станет премьером... нормалёк... сказочному не привыкать иметь таких партнеров- друганов...
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