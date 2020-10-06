Петербургский космонавт Иван Вагнер показал снимки Камчатки, сделанные с борта МКС

Петербуржец и космонавт Роскосмоса Иван Вагнер отреагировал на экологическую ситуацию на Камчатке, опубликовав снимки полуострова, сделанные с борта Международной космической станции (МКС). Фотографии появились 6 октября на его официальной странице в Twitter.

До меня дошли новости, что на Камчатке, в таком уникальном регионе планеты, случилась экологическая катастрофа. В результате загрязнения прибрежных вод в акватории Авачинского залива пострадали тысячи морских обитателей... pic.twitter.com/9b6tuVriFX

«До меня дошли новости, что на Камчатке, в таком уникальном регионе планеты, случилась экологическая катастрофа. В результате загрязнения прибрежных вод в акватории Авачинского залива пострадали тысячи морских обитателей…<...> Отсюда, с борта Международной космической станции, мы видим, как прекрасна и одновременно хрупка наша родная Земля. Давайте же беречь ее все вместе!» — написал он, а также выразил надежду, что «как можно быстрее будут приняты меры по нейтрализации вредных веществ».

Российский блогер Юрий Дудь на днях опубликовал фото и видео огромного нефтяного пятна в Тихом океане на Камчатке и рассказ одного из серферов. Последний утверждал, что после катания в океане у спортсменов начинались помутнения, сухость и ощущение пленки на глазах. Местные жители стали находить на берегу погибших рыб и других морских обитателей. Предварительные данные проб воды показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза.

Позже минприроды Камчатки опубликовало видео, на котором Халактырский пляж чист. Пользователи заподозрили обман и завалили аккаунт ведомства в соцсети гневными комментариями. СУ СКР по Камчатскому краю начало проверку по факту массовой гибели морских животных на пляжах Авачинского залива в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерная.

Накануне губернатор региона Владимир Солодов рассказал, что концентрация нефтепродуктов в прибрежной акватории пришла в норму, превышения практически нет. Однако ненормальные изменения цвета воды и плотные отложения на дне вскоре были обнаружены в притоке реки Налычева, которая впадает в Тихий океан на Камчатке.