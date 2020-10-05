ВОЗ: Коронавирусом может быть инфицирован уже каждый десятый житель Земли

«Нынешние оценки говорят нам, что около 10% населения мира, возможно, были инфицированы этим вирусом. В этом отношении есть вариации по странам, в городах и сельской местности, и есть вариации по различным группам», — приводит ТАСС слова Райана, который выступал на посвященной борьбе с пандемией заболевания COVID-19 сессии исполкома ВОЗ в Женеве.

Около 10% жителей нашей планеты с начала пандемии, возможно, заразились коронавирусом. Такую цифру привёл 5 октября директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Многие случаи инфицирования коронавирусом проходят бессимптомно или в лёгкой форме. Так, в России с начала пандемии выявлено более 1,225 млн случаев заражения. Однако, например, глава коронавирусного инфоцентра РФ Александр Мясников ещё 11 сентября оценивал общее количество подхвативших COVID-19 в России в 20 миллионов.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество официально диагностированных случаев во всём мире на сегодняшний день составляет 35,227 млн.