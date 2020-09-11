«Бессмысленные цифры от лукавого». Глава коронавирусного инфоцентра отреагировал на рост числа заразившихся

По словам Мясникова, информация о количестве инфицированных абсолютно бессмысленная цифра, которая говорит только о вновь выявленных положительных тестах. Он уверен, что в нынешней ситуации, когда ясно, что коронавирус никуда не уйдёт, целесообразнее отслеживать тяжелобольных и умерших.

Рост числа новых случаев заболевания коронавирусом должен не пугать, а радовать, поскольку это шаг к формированию «стадного популяционного иммунитета». Об этом 11 сентября заявил теледоктор Александр Мясников, возглавляющий информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.

«Это говорит о степени опасности коронавируса, всё остальное — это просто цифры от лукавого». — цитирует Мясникова издание «Подъём». — «Вы должны радоваться, что цифра (заболевших. — Прим. ред.) растёт, потому что чем больше бессимптомных и лёгких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета. Нам это не остановить, это всё равно будет».

Мясников полагает, что статистика выявленных случаев коронавируса кратно расходится с действительностью. По его подсчётам, бессимптомно или в лёгкой форме в России переболели 20 миллионов человек, тогда как официально с начала пандемии по всей стране зафиксировано менее 1, 1 миллиона случаев заражения.

«Два-три года, и какой-то иммунитет будет. Но коронавирус никуда не исчезнет, он будет возвращаться, пусть в лёгкой форме. Я вам предсказываю, что в 2023 году везде будет такой разговор: «Вася, почему ты сегодня не пришел? Да я ковидом заболел. Ну и что, прими парацетамол, давай, у нас билеты в театр», — прогнозирует врач и телеведущий.