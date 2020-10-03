Армения заявила о наступлении Азербайджана в Карабахе и трех сбитых самолетах
На северном и южном направлениях линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут упорные ожесточенные бои, сообщает утром 3 октября в своем Facebook пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.
«Противник, сосредоточив большие силы в этих районах, перешел к атаке. Армянские подразделения пресекают продвижение врага, нанося большие потери», — написала она. Примерно через час после этого она сообщила, что на южном направлении был сбит один самолет противника, а на передовой линии — два азербайджанских самолета.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.
Накануне Азербайджан обвинил противника в обстреле села из тактического ракетного комплекса. Армения опровергла эти сообщения и заявила о ракетном ударе Азербайджана по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту. Подробнее о том, как прошел шестой день конфликта, читайте в материале «Фонтанки».