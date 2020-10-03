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03.10.2020 10:48
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Армения заявила о наступлении Азербайджана в Карабахе и трех сбитых самолетах

На северном и южном направлениях линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут упорные ожесточенные бои, сообщает утром 3 октября в своем Facebook пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Противник, сосредоточив большие силы в этих районах, перешел к атаке. Армянские подразделения пресекают продвижение врага, нанося большие потери», — написала она. Примерно через час после этого она сообщила, что на южном направлении был сбит один самолет противника, а на передовой линии — два азербайджанских самолета.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

Накануне Азербайджан обвинил противника в обстреле села из тактического ракетного комплекса. Армения опровергла эти сообщения и заявила о ракетном ударе Азербайджана по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту. Подробнее о том, как прошел шестой день конфликта, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

hal9000
А нафиг они используют самолеты если там ПВО стоит???..мда
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