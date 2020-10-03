В Москве пациенты, которые лечатся от коронавируса дома, получат бесплатные лекарства и пульсоксиметры

Москва расширяет программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19. Теперь амбулаторные пациенты получат препараты от коронавируса — «Арепливир» и «Коронавир», а также пульсоксиметры и антикоагулянты при необходимости. Об этом 3 октября в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.



Пациенты со среднетяжелым течением болезни для профилактики будут получать антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов, а тем, у кого была диагностирована пневмония, выдадут пульсоксиметры. Это электронные приборы, позволяющие оценивать уровень насыщения крови кислородом.