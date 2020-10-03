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03.10.2020 10:15
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В Москве пациенты, которые лечатся от коронавируса дома, получат бесплатные лекарства и пульсоксиметры

Москва расширяет программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19. Теперь амбулаторные пациенты получат препараты от коронавируса — «Арепливир» и «Коронавир», а также пульсоксиметры и антикоагулянты при необходимости. Об этом 3 октября в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

Пациенты со среднетяжелым течением болезни для профилактики будут получать антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов, а тем, у кого была диагностирована пневмония, выдадут пульсоксиметры. Это электронные приборы, позволяющие оценивать уровень насыщения крови кислородом.

Собянин отметил, что лекарства и медицинские приборы закуплены в нужном количестве. Решение об их назначении будут принимать лечащие врачи.

«По мнению специалистов, применение новых схем лекарственной терапии, дополнительные анализы и возможность постоянного контроля своего состояния значительно улучшат качество лечения на дому. Пациенты будут легче переносить заболевание и быстрее возвращаться к нормальной жизни», — написал градоначальник.

Ранее Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве близкой к критичной. По данным на 2 октября, за сутки там зафиксировали 2704 новых случаев заболевания и 32 смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии в Москве выявили 297 729 случаев заражения COVID-19.

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Комментарии (1)

Brit
В Москве уже давно все лекарства москвичам по рецепту врача полностью бесплатно. Коммунизьм за счёт замкадышей.
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