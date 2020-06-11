«Фонтанка» узнала стоимость первого препарата от коронавируса. Похоже, за один курс лечения больницы платят по 50 тысяч
Впервые стала известна стоимость лечения коронавируса авифавиром, новыми таблетками российского производства с японскими корнями.
До сих пор пациентам давали неспецифические препараты, разработанные для лечения других болезней. Их стоимость составляет от нескольких сотен до пары тысяч рублей на одного больного. Теперь в больницы пришло первое лекарство, разработанное и лицензированное специально для лечения коронавируса. «Фонтанка» внимательно прочитала инструкцию. Если следовать ей, для десятидневного лечения каждому пациенту надо больше двух упаковок – 90 таблеток. И, если ориентироваться на цену, которую только что заплатили за авифавир больницы Ленобласти, один курс лечения обойдется в 50 тысяч рублей.
Первая партия препарата от COVID-19 обошлась больницам Ленобласти в 2 млн рублей. Как рассказали «Фонтанке» в администрации Ленобласти, сегодня, 11 июня, в Тихвинскую межрайонную больницу поступило 90 упаковок авифавира примерно за такую сумму. Средства на закупку препарата выделила сама больница, подчеркнули в ведомстве.
Еще 10 упаковок нового препарата поступило сегодня в Волховскую межрайонную больницу. Сумма поставки не известна, но в администрации подчеркнули, что заказ больница сделала напрямую у производителя – компании «ХимРар». Централизованной закупки авифавира, разработанного на основе фавипиравира (японского препарата для лечения гриппа), в Ленобласти еще не было.
«Мы сами хотим закупить этот препарат для всех наших больниц. Областной комздрав выделяет на это 50 млн рублей. В ближайшее время у нас будет закупка авифавира и актемры, с которой он должен идти в комбинации», – рассказали в администрации Ленобласти.
В региональной администрации также подчеркнули, что врачи могут использовать свои схемы лечения пациентов и менять дозировку препарата. Согласно рекомендациям Минздрава, Авифавир может применяться только в условиях стационара. Сейчас лечение одного тяжело больного коронавирусом обходится Ленобласти в 160 тыс. рублей. Но оно включает относительно дешевые лекарства .
По подсчетам «Фонтанки», одну упаковку авифавира (40 таблеток по 200 мг) медучреждения могут купить за 22 тыс. рублей. Согласно рекомендациям Минздрава, в первый день пациент весом от 75 кг должен будет принять 18 таблеток препарата, в последующие 9 дней – еще 72 таблетки. Всего, выходит, надо 90 таблеток. Это две целых пачки и плюс еще 10 таблеток из третьей. Отталкиваясь от цены, заплаченной больницами Ленобласти, курс будет стоить 50 тысяч рублей. В зависимости от веса пациента, дозировка может меняться.
Для сравнения, японский препарат «авиган», тоже созданный на основе фавипиравира, выходит в два раза дешевле – в 11,5 тыс. рублей. Не очень официально он также доступен в упаковках по 40 таблеток и в дозировке 200 мг.
В петербургском козмдраве отметили, что в городские больницы это лекарство пока не поступало.
Первый российский препарат от коронавируса был зарегистрирован по ускоренной процедуре 29 мая, и спустя пару дней Минздрав включил авифавир в седьмую версию рекомендаций. Лицензия на него была выдана ООО «Кромис», 49% которого принадлежит структурам Российского фонда прямых инвестиций, связанного с корпорацией ВЭБ.РФ, 46,16% – московскому ООО «ХимРар», которое и занималось разработкой препарата, и 4,84% – химкинскому ООО «Исследовательский институт химического разнообразия», который в лицензии значится как его производитель и упаковщик.
Сейчас в России одновременно исследуются восемь потенциальных препаратов для лечения Covid: XC221, акалабрутиниб, руксолитиниб, арепливир, канакинумаб, тигераза, элизария и фавипиравир. По ускоренной процедуре разрешение было выдано только проекту ВЭБ.рф.