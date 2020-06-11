FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +19
69.12р78.52р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
11.06.2020 23:34
6
Печать

«Фонтанка» узнала стоимость первого препарата от коронавируса. Похоже, за один курс лечения больницы платят по 50 тысяч

Фото: скриншот с сайта YouTube

Впервые стала известна стоимость лечения коронавируса авифавиром, новыми таблетками российского производства с японскими корнями.

До сих пор пациентам давали неспецифические препараты, разработанные для лечения других болезней. Их стоимость составляет от нескольких сотен до пары тысяч рублей на одного больного. Теперь в больницы пришло первое лекарство, разработанное и лицензированное специально для лечения коронавируса. «Фонтанка» внимательно прочитала инструкцию. Если следовать ей, для десятидневного лечения каждому пациенту надо больше двух упаковок – 90 таблеток. И, если ориентироваться на цену, которую только что заплатили за авифавир больницы Ленобласти, один курс лечения обойдется в 50 тысяч рублей.

Первая партия препарата от COVID-19 обошлась больницам Ленобласти в 2 млн рублей. Как рассказали «Фонтанке» в администрации Ленобласти, сегодня, 11 июня, в Тихвинскую межрайонную больницу поступило 90 упаковок авифавира примерно за такую сумму. Средства на закупку препарата выделила сама больница, подчеркнули в ведомстве.

Еще 10 упаковок нового препарата поступило сегодня в Волховскую межрайонную больницу. Сумма поставки не известна, но в администрации подчеркнули, что заказ больница сделала напрямую у производителя – компании «ХимРар». Централизованной закупки авифавира, разработанного на основе фавипиравира (японского препарата для лечения гриппа), в Ленобласти еще не было.

«Мы сами хотим закупить этот препарат для всех наших больниц. Областной комздрав выделяет на это 50 млн рублей. В ближайшее время у нас будет закупка авифавира и актемры, с которой он должен идти в комбинации», – рассказали в администрации Ленобласти.

В региональной администрации также подчеркнули, что врачи могут использовать свои схемы лечения пациентов и менять дозировку препарата. Согласно рекомендациям Минздрава, Авифавир может применяться только в условиях стационара. Сейчас лечение одного тяжело больного коронавирусом обходится Ленобласти в 160 тыс. рублей. Но оно включает относительно дешевые лекарства .

По подсчетам «Фонтанки», одну упаковку авифавира (40 таблеток по 200 мг) медучреждения могут купить за 22 тыс. рублей. Согласно рекомендациям Минздрава, в первый день пациент весом от 75 кг должен будет принять 18 таблеток препарата, в последующие 9 дней – еще 72 таблетки. Всего, выходит, надо 90 таблеток. Это две целых пачки и плюс еще 10 таблеток из третьей. Отталкиваясь от цены, заплаченной больницами Ленобласти, курс будет стоить 50 тысяч рублей. В зависимости от веса пациента, дозировка может меняться.

Для сравнения, японский препарат «авиган», тоже созданный на основе фавипиравира, выходит в два раза дешевле – в 11,5 тыс. рублей. Не очень официально он также доступен в упаковках по 40 таблеток и в дозировке 200 мг.

В петербургском козмдраве отметили, что в городские больницы это лекарство пока не поступало.

Первый российский препарат от коронавируса был зарегистрирован по ускоренной процедуре 29 мая, и спустя пару дней Минздрав включил авифавир в седьмую версию рекомендаций. Лицензия на него была выдана ООО «Кромис», 49% которого принадлежит структурам Российского фонда прямых инвестиций, связанного с корпорацией ВЭБ.РФ, 46,16% – московскому ООО «ХимРар», которое и занималось разработкой препарата, и 4,84% – химкинскому ООО «Исследовательский институт химического разнообразия», который в лицензии значится как его производитель и упаковщик.

Сейчас в России одновременно исследуются восемь потенциальных препаратов для лечения Covid: XC221, акалабрутиниб, руксолитиниб, арепливир, канакинумаб, тигераза, элизария и фавипиравир. По ускоренной процедуре разрешение было выдано только проекту ВЭБ.рф.

Фото: скриншот с сайта YouTube
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

261863541
🔞 Скучаешь? Успeй завести новые знакомства с женщинами, которые тебе подходят!
🔥 Откровенные любительские фото и видео.. ➜ https://is.gd/xbest
BobCat2
22 тыс за упаковку?! За препарат, который особо и не разрабатывали, а позаимствовали у японцев... смотрю, наши Остапы Бендеры держат руку на пульсе. Новые события быстро обращают себе в выгоду. Так что мы ещё этот коронавирус можем ещё долго хлебать, пока не будут получены желаемые бенефиты участниками. Хорошо, что он так неожиданно закончился.
pitmenspb
Создатели препарата хотят отбить вложенные деньги за 1 месяц продаж что ли?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний