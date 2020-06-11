«Фонтанка» узнала стоимость первого препарата от коронавируса. Похоже, за один курс лечения больницы платят по 50 тысяч

До сих пор пациентам давали неспецифические препараты, разработанные для лечения других болезней. Их стоимость составляет от нескольких сотен до пары тысяч рублей на одного больного. Теперь в больницы пришло первое лекарство, разработанное и лицензированное специально для лечения коронавируса. «Фонтанка» внимательно прочитала инструкцию. Если следовать ей, для десятидневного лечения каждому пациенту надо больше двух упаковок – 90 таблеток. И, если ориентироваться на цену, которую только что заплатили за авифавир больницы Ленобласти, один курс лечения обойдется в 50 тысяч рублей.

Первая партия препарата от COVID-19 обошлась больницам Ленобласти в 2 млн рублей. Как рассказали «Фонтанке» в администрации Ленобласти, сегодня, 11 июня, в Тихвинскую межрайонную больницу поступило 90 упаковок авифавира примерно за такую сумму. Средства на закупку препарата выделила сама больница, подчеркнули в ведомстве.

Еще 10 упаковок нового препарата поступило сегодня в Волховскую межрайонную больницу. Сумма поставки не известна, но в администрации подчеркнули, что заказ больница сделала напрямую у производителя – компании «ХимРар». Централизованной закупки авифавира, разработанного на основе фавипиравира (японского препарата для лечения гриппа), в Ленобласти еще не было.

«Мы сами хотим закупить этот препарат для всех наших больниц. Областной комздрав выделяет на это 50 млн рублей. В ближайшее время у нас будет закупка авифавира и актемры, с которой он должен идти в комбинации», – рассказали в администрации Ленобласти.

В региональной администрации также подчеркнули, что врачи могут использовать свои схемы лечения пациентов и менять дозировку препарата. Согласно рекомендациям Минздрава, Авифавир может применяться только в условиях стационара. Сейчас лечение одного тяжело больного коронавирусом обходится Ленобласти в 160 тыс. рублей. Но оно включает относительно дешевые лекарства .