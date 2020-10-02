Суточное количество смертей от COVID-19 в Москве растёт

Суточное количество смертей от COVID-19 растёт, 2 октября от нового коронавируса погибли 32 жителя столицы, сообщает городской оперштаб. За 1 октября от COVID-19 в столице умерли 28 человек.

«В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 297 729 случаев заражения COVID-19.