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02.10.2020 23:25
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Суточное количество смертей от COVID-19 в Москве растёт

Суточное количество смертей от COVID-19 растёт, 2 октября от нового коронавируса погибли 32 жителя столицы, сообщает городской оперштаб. За 1 октября от COVID-19 в столице умерли 28 человек.

«В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 297 729 случаев заражения COVID-19.

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Комментарии (1)

pregatus
А где портянки про 0,0003% и "это всё апрельские"?
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