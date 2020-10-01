Под санкции Евросоюза из-за Крыма попали еще двое россиян и четыре компании. В том числе, проектировщик КАД Петербурга
Европейский Союз внес еще двух физических лиц и четыре организации в список индивидуальных санкций по Украине, введенных из-за присоединения Крыма к РФ. Об этом 1 октября сообщается в документе, опубликованном на сайте ЕС.
В список попали Александр Ганов, Леонид Рыженькин, а также АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.
Александр Ганов является гендиректором компании «Гранд Сервис Экспресс» — оператора поездов для перевозок из материковой части России в Крым. Леонида Рыженькина, сотрудника «Стройгазмонтажа» тогда еще Ротенберга, в марте 2020-го награждал Владимир Путин орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за строительство Крымского моста.
В основном под ограничения попали компании, как раз связанные с возведением переправы. В частности, петербургский «Ленпромтранспроект».
«Акционерное общество «Ленпромтранспроект» участвовало в проекте соединения железнодорожных инфраструктур незаконно аннексированного Крыма и России, проектируя железнодорожные подходы к мосту через Керченский пролив и выполняя функции архитектурного надзора при строительстве моста, соединяющего Россию и незаконно аннексированный Крымский полуостров», — указали в ЕС причину введения санкций.
«Ленпромтранспроект», в том числе, занимался созданием проектов второй очереди КАД Петербурга, транспортной развязки на пересечении проспекта Непокоренных и Пискаревского и многими другими. Генеральным директором компании является Ростислав Шкурко, работают в ней, согласно официальному сайту, 230 человек.