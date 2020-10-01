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01.10.2020 18:29
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Администрация «ВКонтакте» заблокировала группу по продаже детей после обращения петербургского детского омбудсмена

Группа, в которой пользователи пытались продать и купить детей, заблокирована. Об этом 1 октября «Фонтанке» сообщила пресс-служба соцсети «ВКонтакте».

«Данное сообщество заблокировано. «ВКонтакте» выступает категорически против деятельности подобных групп. Наша команда блокирует сообщества и личные страницы, связанные с торговлей детьми», — отметили в пресс-службе, добавив, что пожаловаться на подозрительный паблик или группу может каждый, достаточно нажать кнопку.

О существовании сообщества, в котором продают и покупают детей, в четверг сообщила детский омбудсмен в Петербурге Анна Митянина. Аппарат уполномоченного по правам ребёнка направил жалобу администрации «ВКонтакте» и подключил полицию.

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Комментарии (2)

261245171
То есть модераторы этого помойного ВК даже никак не шевелились, пока органы их не взяли за органы? И хранить кучу нацистских видео, чтобы по ним потом лепились дела об оскорблении это в их правилах тоже. Этот порно-ресурс давно пора закрывать, ничего в нём не осталось положительного
asgard
очередной cpidzhak? а как насчет возбуждение уголовного дела? тогда тоже сайт закрыли и все на этом
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