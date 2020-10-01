Администрация «ВКонтакте» заблокировала группу по продаже детей после обращения петербургского детского омбудсмена

Группа, в которой пользователи пытались продать и купить детей, заблокирована. Об этом 1 октября «Фонтанке» сообщила пресс-служба соцсети «ВКонтакте».



«Данное сообщество заблокировано. «ВКонтакте» выступает категорически против деятельности подобных групп. Наша команда блокирует сообщества и личные страницы, связанные с торговлей детьми», — отметили в пресс-службе, добавив, что пожаловаться на подозрительный паблик или группу может каждый, достаточно нажать кнопку.



О существовании сообщества, в котором продают и покупают детей, в четверг сообщила детский омбудсмен в Петербурге Анна Митянина. Аппарат уполномоченного по правам ребёнка направил жалобу администрации «ВКонтакте» и подключил полицию.

