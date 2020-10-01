Петербургский детский омбудсмен подключила полицию к проверке группы по продаже детей во «ВКонтакте»
Группу по покупке и продаже детей в соцсети проверит полиция. Информацию о существовании паблика сотрудникам правоохранительных органов передала уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе аппарата детского омбудсмена 1 октября.
«Аппарат уполномоченного собрал всю информацию, предоставил ее в органы правопорядка и направил обращение к администрации социальной сети «ВКонтакте», — рассказал представитель Митяниной.
Он также предоставил «Фонтанке» материалы группы, в которой публикуются записи о покупке и продаже детей, предложения беременных женщин отдать ребенка после его рождения, а также запросы пользователей соцсети на неофициальное усыновление.
Соответствующее сообщество находится в открытом доступе, количество его участников насчитывает около тысячи человек. Судя по открытым данным, администратор паблика проживает в иностранном государстве.
Некоторые комментаторы объявлений оставляют под ними гневные высказывания о незаконности существования такой группы и заявляют, что обратились с заявлением в полицию и СК. Им парируют те, кто решается пойти на подобную сделку, называя главными аргументами свое безвыходное положение, бюрократию и коррумпированность сферы официального усыновления.
Ранее петербургский детский омбудсмен обратилась к губернатору города Александру Беглову с проблемой суррогатных детей, которых пандемия разлучила с биологическими родителями. По её данным, сейчас три десятка таких детей временно находятся в одном из городских домов ребенка.