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01.10.2020 17:22
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Петербургский детский омбудсмен подключила полицию к проверке группы по продаже детей во «ВКонтакте»

Группу по покупке и продаже детей в соцсети проверит полиция. Информацию о существовании паблика сотрудникам правоохранительных органов передала уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе аппарата детского омбудсмена 1 октября.

«Аппарат уполномоченного собрал всю информацию, предоставил ее в органы правопорядка и направил обращение к администрации социальной сети «ВКонтакте», — рассказал представитель Митяниной.

Он также предоставил «Фонтанке» материалы группы, в которой публикуются записи о покупке и продаже детей, предложения беременных женщин отдать ребенка после его рождения, а также запросы пользователей соцсети на неофициальное усыновление.

Соответствующее сообщество находится в открытом доступе, количество его участников насчитывает около тысячи человек. Судя по открытым данным, администратор паблика проживает в иностранном государстве.

Некоторые комментаторы объявлений оставляют под ними гневные высказывания о незаконности существования такой группы и заявляют, что обратились с заявлением в полицию и СК. Им парируют те, кто решается пойти на подобную сделку, называя главными аргументами свое безвыходное положение, бюрократию и коррумпированность сферы официального усыновления.

Ранее петербургский детский омбудсмен обратилась к губернатору города Александру Беглову с проблемой суррогатных детей, которых пандемия разлучила с биологическими родителями. По её данным, сейчас три десятка таких детей временно находятся в одном из городских домов ребенка.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

daisychain
Для начала разберитесь с шедевральным законом, по которому мать, избавившаяся от младенца (читай - выбросившая его в помойку, или зарывшая в снегу, унесшая в лес и т.д.) - получает максимум 2 года, и то условно.
Причем, по сути, делается это лишь потому, что при официальной сдаче в детский дом она будет платить алименты, как платят отцы в разводе. Представьте, что отец после развода убивает ребенка, чтобы не платить алименты и получает 2 года условки. Абсурд, верно? Он пожизненное получит.
А так - по сути, бездетные пары или даже одинокие усыновители этих детей от детдома спасают, но им срок больше, чем если бы та же беременная просто сделала из новорожденного "подснежник".
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