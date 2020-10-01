Петербургский детский омбудсмен подключила полицию к проверке группы по продаже детей во «ВКонтакте»

Группу по покупке и продаже детей в соцсети проверит полиция. Информацию о существовании паблика сотрудникам правоохранительных органов передала уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе аппарата детского омбудсмена 1 октября.



«Аппарат уполномоченного собрал всю информацию, предоставил ее в органы правопорядка и направил обращение к администрации социальной сети «ВКонтакте», — рассказал представитель Митяниной.

Он также предоставил «Фонтанке» материалы группы, в которой публикуются записи о покупке и продаже детей, предложения беременных женщин отдать ребенка после его рождения, а также запросы пользователей соцсети на неофициальное усыновление.